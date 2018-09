Cadavere trovato nei pressi dell’ex cartiera Bilotti, in stato di decomposizione

Il corpo di un uomo, di nazionalità polacca, è stato trovato in stato di decomposizione intorno a mezzanotte a Cosenza

COSENZA – Il corpo dell’uomo, di nazionalitĂ polacca, senza fissa dimora, di 40 anni, era avvolto in una coperta ed è stato trovato nei pressi dell’ex cartiera Bilotti nella notte in via Romualdo Montagna. L’uomo aveva addosso i documenti. Il ritrovamento, è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Cosenza e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del cadavere. I militari hanno avviato le indagini per capire se si tratti di morte naturale. Sul posto al momento del ritrovamento non c’era nessuno, neanche altri clochard che sono soliti accamparsi nella zona.