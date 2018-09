Mafia, Occhiuto querela Morra per diffamazione aggravata

Il pentastellato avrebbe pubblicato un video dal contenuto altamente diffamatorio ai danni del primo cittadino di Cosenza

COSENZA – «C’è un politico locale che mi dicono sia un esperto spargitore di fango, e d’altra parte non credo abbia altre competenze utili da poter mettere a disposizione dei calabresi». così scrive Mario Occhiuto, sindaco della città di Cosenza in un post pubblicato sul profilo Facebook

«Questo signore (Nicola Morra) ha avuto la spregiudicatezza di affermare che il Sindaco di Cosenza “ha fatto lavorare la ndrangheta nei maggiori appalti che in passato si sono realizzati a Cosenza”. E così sono stato costretto a presentare formale querela per chiedere che il Morra venga perseguito per il reato di diffamazione aggravata e per quant’altro penalmente rilevante, riservandomi la richiesta di risarcimento del danno in sede civile. Il paradosso è che, da quello che mi dicono (ma io non voglio crederci), un suo stretto congiunto esercita addirittura le sue attività imprenditoriali spesso in società con soggetti in odor di mafia. “Ognuno ama la giustizia a casa d’altri”»