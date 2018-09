Incendio a Cosenza Vecchia domato con secchi e bacinelle

Salvi due fratelli entrambi con problemi di salute che vivono in un appartamento senza elettricitĂ e servizi igienici

COSENZA – Tragedia sfiorata in via Messer nel centro storico di Cosenza. Nella notte in uno stabile pericolante in cui abitano due fratelli sono divampate le fiamme. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio impedendo che il rogo si estendesse agli edifici attigui. Con estrema difficoltĂ , come di consueto accade nel centro storico, sono riusciti a raggiungere la casa solo a piedi, cercare dell’acqua e portarla in casa con secchi, bacinelle e gli estintori che avevano caricato in spalla visto che nella zona non vi sono idranti. A lanciare l’allerta i vicini di casa dei due uomini, entrambi affetti da problemi di salute, che abitano al piano terra dello stabile nell’appartamento privo di servizi igienici ed elettricitĂ . Per avere luce in casa i fratelli sono soliti usare una candela che, secondo i primi rilievi effettuati, sciogliendosi potrebbe essere stata la causa dell’incendio. I fratelli sono in carico ai servizi sociali.