Blitz ai cantieri della metro Cosenza – Rende, operai ‘fantasmi’

“Danni per tutti – Soldi per pochi”. Gruppo di attivisti in azione questa mattina per protestare contro l’avvio dei lavori della metrotramvia

COSENZA – Non c’erano operai al lavoro stamattina quando un gruppo di attivisti ha fatto irruzione sul cantiere della metrotramvia Cosenza – Unical. La contestazione ha inteso ribadire la contrarietĂ all’opera ritenuta “inutile, dannosa e antieconomica”. A subire i disagi per l’avvio dei lavori i cosentini che con la chiusura di Viale Mancini da sabato assistono inermi alla paralisi del traffico in centro cittĂ . Un gruppo di cittadini ha così apposto uno striscione con su scritto “Danni per tutti – Soldi per pochi” vicino alle transenne del cantiere della metro e poi di fronte all’entrata del Comune di Cosenza. Intanto il Comitato No Metro Sì al Viale ha invitato la cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa che si terrĂ mercoledì 12 settembre alle 10:30 su Viale Mancini all’altezza del Liceo Scorza.