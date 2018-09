In bilico su un burrone, carabinieri salvano automobilista

E’ accaduto sulla strada provinciale che collega Cosenza alla vicina Mendicino nei pressi delle strutture sanitarie Mariano Santo e Inrca

COSENZA – Questa volta gli angeli sono arrivati a bordo di una gazzella dei carabinieri ed hanno compiuto davvero un miracolo salvando un 53enne da una sicura morte. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica intorno alle quattro. Il 53enne a bordo di una Operl Merida mentre percorreva la strada provinciale 81, tra le strutture sanitarie Mariano Santo e Inrca, è sbandato finendo in un fossato. L’auto è rimasta inclinata in direzione del burrone che raggiunge una profonditĂ di oltre 50 metri.

Gli automobilisti in transito hanno subito dato l’allarme e sul posto sono giunti nell’immediato i militari dell’Arma dell’aliquota radiomobile diretta dal maresciallo Italiano della compagnia di Cosenza al comando del tenente Augusto Petrocchi. Insieme ai carabinieri è giunta anche un’ambulanza del 118. L’uomo era rimasto incastrato all’interno dell’autovettura. I militari dell’Arma, vista la pericolositĂ in cui versava l’automobile, che sarebbe potuta precipitare nel vuoto, non si sono persi d’animo e senza attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, armati di una torcia sono entrati in azione: sbloccata una portiera dell’autovettura, hanno estratto l’automobilista in evidente stato di shock.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso anche se, fortunatamente, ha riportato solo qualche livido ed ematoma. Sulle cause all’origine dell’incidente i militari dell’Arma hanno poi eseguito i rilievi: sembra che alla base della perdita del controllo dell’auto ci sia stato un sorpasso finito male. L’auto è stata recuperata dal carro attrezzi. Ai carabinieri un meritato plauso di coraggio e tempestivitĂ