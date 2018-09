Tredicenne violentata a Cosenza, minore costretto ad assistere agli abusi

COSENZA – Una ragazzina trasportata in stato di shock in Pronto Soccorso. E l’ombra funesta di un violentatore finito in manette. La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta su una presunta violenza sessuale, che avrebbe avuto come vittima una ragazza di 13 anni, trasportata dopo gli abusi all’Ospedale di Cosenza. Coinvolto anche un 17enne amico della ragazzina che sarebbe stato costretto con la forza ad assistere alla scena. Autore della violenza sarebbe un 40enne cosentino noto alle forze dell’ordine e giĂ sottoposto alla sorveglianza speciale. Sulla vicenda viene mantenuto uno stretto riserbo. L’uomo che verosimilmente conosceva i due ragazzini potrebbe dover rispondere di violenza sessuale su minore e sequestro di persona.