La ‘malamovida’ colpisce ancora, danni alle scale della Chiesa di Santa Teresa

La situazione non è mai cambiata e dopo questa notte, è persino peggiorata. Oltre alle bottiglie, alla sporcizia e agli schiamazzi fino all’alba, sono stati danneggiati alcuni gradini delle scalinate della Chiesa



COSENZA – Continuano a registrarsi notti brave nell’area di Santa Teresa, all’insegna dell’inciviltĂ e della mancanza di rispetto soprattutto per i luoghi. Ogni fine settimana tantissimi giovani che affollano la zona, trascorrono il loro tempo a bere e chiacchierare. Fin qui nulla di male, se non fosse che in molti, oltre a passare le loro serate comodamente seduti sulle scale della Chiesa di Santa Teresa lasciano sulle gradinate bicchieri, bottiglie e sporcizia di vario genere. E nessuno fino ad oggi, è riuscito a contenere la situazione, ovvero ad impedire quantomeno che vengano danneggiati e deturpati i luoghi della cittĂ .

Ogni fine settimana le scalinate e l’ingresso della chiesa, all’indomani delle ‘notti brave’ sono un vero e proprio scempio. E stavolta si registrano anche i danni. Nella notte appena trascorsa infatti, sono state danneggiate le scale della struttura religiosa, sia quella antistante il portone d’ingresso, che la scaletta laterale. A questo punto ci si chiede se davvero non sia il caso, alla luce di comportamenti incivili e danneggiamenti, di inibire la gradinata della Chiesa della parrocchia e di realizzare una recinzione che impedisca l’accesso durante le ore notturne alla Chiesa, almeno per assicurare di notte il rispetto dell’area sacra come era stato proposto nei mesi scorsi.