Il capitano Passaquieti lascia il comando dei Carabinieri di Cosenza e va a Frascati

COSENZA – Il Capitano Jacopo Passaquieti lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Cosenza. Di origine umbre, andrĂ a rivestire l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Frascati (Rm), dipendente dall’omonimo Gruppo del Provinciale di Roma, che rende merito all’intenso e proficuo lavoro svolto alla Compagnia cittadina.

Prima di arrivare a Cosenza, l’Ufficiale, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università Tor Vergata di Roma, un Master in Management pubblico presso l’Università Cattolica di Piacenza, ha frequentato il 188esimo corso dell’Accademia Militare di Modena e il corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali di Roma, prestando poi servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riccione, sempre come Comandante. Nel periodo di permanenza a Cosenza, ha dato prova di grande disponibilità , capacità relazionali e umane.

In questo quadriennio sono state molteplici le attivitĂ di Polizia Giudiziaria svolte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cosenza dirette e coordinate personalmente, in sinergia con l’AutoritĂ Giudiziaria, intese a contrastare tenacemente il fenomeno della spaccio, del traffico di sostanze stupefacenti ed armi, l’usura e il racket delle estorsioni nonchĂ© la piaga del “caporalato” sull’altipiano della Sila. Tra le attivitĂ piĂą importanti ci sono l’operazione “Black Mamba” (gennaio 2015), l’operazione “Mater” (febbraio 2017), l’operazione “Accoglienza” (maggio 2017), l’operazione “Minerva” (novembre 2017), l’operazione “Faenerator” (giugno 2018) e l’operazione “Terra Bruciata” (luglio 2018).