A Palazzo dei Bruzi, delegazione della città di Kutaisi in Georgia. Presto gemellaggio

Presto ci sarà il gemellaggio tra Kutaisi e Cosenza, ma nel frattempo oggi si è tenuto un incontro diplomatico con una delegazione della città della Georgia

COSENZA – Tutto è nato nel segno della musica, con una proposta avanzata da Enrico Granafei, artista cosentino da anni trapiantato negli Stati Uniti e grande amico del console georgiano che a sua volta è un noto violinista. Da un incontro d’arte che percorre suoni e radici tra Europa e Asia dell’ex Unione sovietica ci sono stati così diversi incontri propedeutici che condurranno a un gemellaggio ufficiale con la cittĂ di Kutaisi, in Georgia.

Nei mesi scorsi una delegazione di palazzo dei Bruzi con in testa il sindaco Mario Occhiuto si era recata nel Paese sulle rive del Mar nero per aprire al dialogo e a scambi di natura culturale e commerciale. Oggi a Cosenza è arrivata invece una delegazione dell’Est ricevuta dallo stesso sindaco Occhiuto, dall’assessore alle AttivitĂ produttive Loredana Pastore e dal dirigente alla Cultura Giampaolo Calabrese.

“Lungo la linea tracciata in ambiti strategici dall’indirizzo politico-amministrativo del sindaco Occhiuto – ha detto l’assessore Pastore – siamo felici di potere ospitare oggi una commissione istituzionale della Georgia con la quale ci sentiamo ormai in famiglia e con cui abbiamo diverse affinitĂ che fin dalla prima missione nella loro terra ci avevano trasmesso un’idea di proficua collaborazione”.

Il sindaco Occhiuto ha fatto gli onori di casa, accogliendo gli ospiti stranieri con un caloroso benvenuto. “Sono lieto – ha detto Occhiuto – che il discorso cominciato mesi fa trovi concretezza in questi viaggi interculturali che, dall’una e dall’altra parte, vogliono significare un’approfondita conoscenza della storia e delle rispettive usanze per attuare scambi che sono crescita territoriale”. Soddisfazione è stata espressa da Enrico Granafei, testimonial dell’iniziativa, che considera “tutto ciò possibile grazie alla lungimiranza e allo sguardo di respiro internazionale dell’Amministrazione comunale guidata da Mario Occhiuto”.

A Cosenza sono arrivati il sindaco di Kutaisi, Giorgi Tchigvaria; il suo vice, Giorgi Iobashvili; il capo della commissione giuridica, Vlasi Gardapkhadze, e la responsabile delle Relazioni estere e del Dipartimento progetti internazionali, Shorena Khukhua. Durante il colloquio si è discusso dei prossimi programmi da realizzare, fra cui di un progetto relativo a un’esibizione dell’orchestra nazionale georgiana al teatro Rendano.

“Oggi pomeriggio e nella giornata di domani, intanto – conclude il comunicato – gli artisti georgiani che sono stati ospitati nelle residenze dei BoCs Art esporranno su via Arabia, come da loro tradizione, in una sorta di mostra mercato i lavori creati in questo arco temporale trascorso a Cosenza. Si tratta della sezione del progetto ‘BoCs Art’ dedicata all’internazionalizzazione nonchĂ© alla multidisciplinarietĂ che troverĂ il suo momento conclusivo nel contatto diretto coi cittadini sul corso principale”.