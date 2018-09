Scuola, assegnazioni provvisorie: Atp in crisi per mancanza di personale

Personale ATP di Cosenza: sono circa 486 i docenti di sostegno del 2° interessati a queste operazioni. A ciò si aggiungono, sempre per il 2° , 1400 domande per le classi comuni

COSENZA – Sono state ricevute in Prefettura le organizzazioni sindacali del comparto scuola Flc – Cgil, Cisl, Uil e Snals per manifestare la situazione di criticitĂ in cui versa l’Atp di Cosenza a causa di carenza di personale. Tale situazione ,di fatto, sta bloccando tutte quelle operazioni propedeutiche ad un regolare avvio di inizio di anno scolastico e in particolar modo tutte quelle fasi dei movimenti (si tratta di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) utili a far rientrare nella provincia di Cosenza centinaia di docenti che prestano il loro servizio fuori dalla nostra provincia.

La situazione è allarmante nel comparto del secondo grado – sottolineano Francesca Guarasci Uil Scuola, Enzo Groccia Cisl Scuola, Angelo Siciliano Snals Scuola e

Pino Assalone Flc-Cgil – dove , in virtĂą di una circolare ministeriale, il personale docente e Ata utilizzato presso l’Atp di Cosenza, ha dovuto far rientro il 1 settembre nelle proprie sedi scolastiche, lasciando sguarnito e privo di personale un settore della scuola, dove si registrano il maggior numero delle richieste di rientro di quei docenti titolari fuori provincia.

Solo per fare un esempio sono circa 486 i docenti di sostegno del 2° interessati a queste operazioni. A ciò si aggiungono, sempre per il 2° , 1400 domande per le classi comuni. Qui non si tratta di difendere posizioni né all’interno e né all’esterno dell’Atp di Cosenza. Come organizzazioni sindacali abbiamo un unico interesse, che è quello di dare risposte certe e che l’Atp di Cosenza sia, inderogabilmente ,messo nelle condizioni di garantire , in tempi ragionevoli i diritti, non solo alle centinaia di docenti , ma anche di garantire, cosa prioritaria, il diritto allo studio di migliaia di studenti.

Invitiamo, pertanto il Vice Prefetto, ad adoperarsi presso l’Usr di Catanzaro affinchè si provveda, con urgenza, ad inviare personale specializzato presso l’Atp di Cosenza e invitare Luciano Greco responsabile dell’Atp di Cosenza, nella autonomia delle sue funzioni, di provvedere ad individuare personale amministrativo e non che portino a compimento tutte le operazioni di cui sopra. Certi di una fattiva collaborazione si inviano distinti saluti