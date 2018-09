Grande attesa a Cosenza per la Fiera Campionaria del Mezzogiorno

Gusto, eleganza, artigianato, arredamento e tante curiositĂ imperdibili alla Fiera Campionaria del Mezzogiorno che sarĂ inaugurata il 27 settembre nell’area espositiva dell’ex Carrefour

COSENZA – Presentata oggi 5 Settembre, la piĂą autorevole kermesse fieristica della provincia di Cosenza che si terrĂ dal 27 al 30 settembre a Zumpano presso l’area espositiva dell’ex Carrefour. Oltre 5.000 metri quadri di esposizione e 250 aziende daranno vita all’evento fieristico piĂą grande mai realizzato nella provincia cosentina. Tre i saloni tematici in cui verrĂ suddivisa: Calabria Sposi La Fiera dedicato alle nozze, Mediterranea Food & Beverage con protagoniste le eccellenze enogastronomiche della Calabria, Edilexpo Calabria Fiera dell’Edilizia e dell’Arredamento. La kermesse organizzata da Oceania Fiere Srl è stata presentata alla stampa oggi presso la Camera di Commercio di Cosenza. Nel corso dell’incontro il Sindaco di Zumpano, Maria Lucente, ha spiegato di avere “accolto la proposta perchĂ© sicuri che la fiera fungerĂ da trampolino di lancio per altri eventi e sarĂ un successo sia per gli esercenti che per i cittadini, che potranno visitare una delle fiere campionarie che quest’anno appare tra le piĂą importanti del Sud Italia”. A farle eco, il vicepresidente della Provincia di Cosenza Mario Bartucci che, insieme al Comune di Zumpano e alla Camera di Commercio di Cosenza, ha patrocinato la Fiera Campionaria del Mezzogiorno dichiarando durante l’incontro, che “la presenza di tante autorevoli aziende non può che rappresentare un volano per il territorio”.

Massimo Mauro presidente di Oceania Fiere Srl ha spiegato che “per il grande lavoro realizzato ci si aspetta che la Fiera sia molto partecipata. Siamo alla prima edizione di una manifestazione che intendiamo storicizzare. Proponiamo ai visitatori solo aziende di alta qualità . Si tratta di un evento nazionale che rappresenta l’unica fiera campionaria della Calabria. L’eleganza sarà il tratto distintivo dei tre saloni all’interno dei quali, dal gusto all’artigianato, sarà possibile conoscere i prodotti d’eccellenza presenti sul mercato. Un’iniziativa importante che permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con i produttori. Ringraziamo la Camera di Commercio che ci ha permesso di rientrare in un bando pubblico destinato alle imprese della Provincia e finalizzato a favorire la loro partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale”. La Fiera Campionaria del Mezzogiorno verrà inaugurata e aperta al pubblico, con il taglio del nastro, giovedì 27 settembre alle 17:00. L’ingresso sarà completamente gratuito e i tre saloni allestiti nell’area espositiva dell’ex Carrefour di Zumpano potranno essere visitati giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.30, nonché sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.