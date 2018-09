Referendum: “8 firme contro il regime”, si può firmare anche a Cosenza e Rende

Si può firmare all’ufficio Anagrafe di Cosenza e negli Uffici della Segreteria Generale del Comune di Rende

COSENZA – A quarant’anni dagli 8 referendum contro il regime (1978-2018) ovvero per l’abrogazione del Concordato, della legge Reale, delle norme del Codice Rocco sui reati sindacali e di opinione, del finanziamento pubblico ai partiti, del Codice Penale militare e dei manicomi, i radicali ripropongono “8 firme contro il regime” per l’amnistia e l’indulto, per la revisione delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia che hanno decimato il giĂ fragile tessuto economico della nostra regione.

Per la revisione delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia, E ancora. Riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime del 41 bis e l’isolamento diurno. Divieto ai magistrati di assumere incarichi incompatibili con l’esercizio imparziale delle loro funzioni. Riforma della Rai ed infine elezione del Parlamento italiano in collegi uninominale e del Parlamento Europeo in un collegio unico nazionale con sistema proporzionale per garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche. Si può firmare all’ufficio Anagrafe di Cosenza (Due Fiumi) Lun/Ven ore 09-12.30 e negli Uffici della Segreteria Generale del Comune di Rende Lun/Ven 8.30-12.00 Martedì pomeriggio ore 15.30-17.00.