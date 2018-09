Scuola, Morra (M5S): verifiche strutturali e collaudi

“Tra qualche settimana iniziano le scuole in Calabria e come ogni anno si ripropone la questione delle verifiche strutturali e di collaudo a cui gli edifici scolastici dovrebbero essere sottoposti”

CATANZARO – Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Morra, del Movimento 5 Stelle. “Lo scorso anno a Cosenza una scuola venne sgomberata di fretta e furia e sottoposta poi a seri lavori di adeguamento sismico, naturalmente dopo la protesta dei genitori”. “Mi rivolgo ai calabresi tutti – aggiunge – chiedendo se i loro figli siano tutelati fino in fondo non solo nell’esercizio del diritto scolastico, ma anche del diritto alla propria sicurezza. Quanti di voi sanno che in Calabria ci sono edifici pubblici (scuole e uffici) vulnerabili rispetto alle scosse sismiche? Sapete quali sono? Vi ha scritto l’Amministrazione comunale o provinciale per informarvi se la scuola che frequentano i vostri figli è a rischio o se sono stati previsti lavori per metterla a norma?”.

Morra si rivolge, poi, alle scuole. “Ogni dirigente scolastico – afferma – dovrebbe avere, nei propri uffici amministrativi, il certificato di collaudo degli edifici di riferimento. In caso contrario deve pretenderne una copia dall’Amministrazione di riferimento. I Sindaci e i Presidenti delle Province sono direttamente responsabili. L’invito è quello di non limitarsi a partecipare ai soli bandi perché non è sufficiente: occorrono interventi per garantire la sicurezza degli edifici e l’incolumità di chi vi accede, con tempi definiti e certi, altrimenti si devono prendere tutte le necessarie contromisure. Ecco cosa dovrebbe fare un’amministrazione fin dal suo insediamento”. “È urgente – conclude Morra – agire rapidamente e con prontezza: il terremoto è un fenomeno imprevedibile, ma è doveroso spendersi in ogni modo per la prevenzione”.