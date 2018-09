Ai nastri di partenza la più grande manifestazione fieristica mai realizzata a Cosenza

Artigianato, enogastronomia, edilizia, arredamento e sposi alla Fiera Campionaria del Mezzogiorno che sarà allestita Cosenza dal 27 al 30 Settembre

COSENZA – Oceania Srl e Camera di Commercio di Cosenza presentano la Fiera Campionaria del Mezzogiorno che si svolgerà dal 27 al 30 Settembre 2018 a Zumpano presso l’area espositiva ex Carrefour, ora Ipercoop. Preceduta da una massiccia campagna pubblicitaria, con 5000 metri quadri espositivi e 250 aziende, Fiera Campionaria del Mezzogiorno sarà organizzata in tre saloni tematici che vedranno protagonisti: Calabria Sposi La Fiera, il più grande salone espositivo dedicato alle nozze ormai protagonista della scena calabrese da oltre 15 anni, Mediterranea Food & Beverage, fiera del Gusto e delle eccellenze enogastronomiche della Calabria, Edilexpo Calabria, il salone dell’Edilizia e dell’Arredamento che proprio a Cosenza ha trovato una nuova carica e dimensione, grazie alle tante aziende del settore che con entusiasmo hanno aderito all’iniziativa. Straordinario e determinante è stato il supporto offerto dalle Istituzioni, in primis dalla Camera di Commercio di Cosenza, nella persona del Presidente Klaus Algieri che, consapevole della valenza della manifestazione, la più grande mai realizzata in questa Provincia, ha offerto un contributo pari al 50% dell’importo contrattuale per favorire la partecipazione delle aziende del territorio.

Inoltre, si ringraziano per il patrocinio offerto il Comune di Zumpano, nella persona del Sindaco Maria Lucente, e la Provincia di Cosenza nella persona del Presidente Francesco Antonio Iacucci. La Fiera Campionaria del Mezzogiorno sarà visitabile gratuitamente dal 27 al 30 Settembre 2018, con apertura giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00. L’evento verrà presentato alla cittadinanza domani alle 11:00 presso la Camera di Commercio di Cosenza. Nel corso dell’incontro interverranno Massimo Mauro Presidente di Oceania Fiere, Klaus Algieri Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Francesco Antonio Iacucci Presidente della Provincia di Cosenza e Maria Lucente Sindaco di Zumpano. Si parlerà di aziende e territorio, di interazione e sinergie tra istituzioni ed enti fieristici da un lato ed imprese dall’altro, e delle opportunità di nuovi sbocchi commerciali che gli eventi fieristici generano.