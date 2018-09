Cosenza-Verona, Corbelli: “venga recuperata e giocata, si scongiuri l’ingiustizia”

L’appello di Corbelli, di Diritti Civili al Giudice sportivo, alla Lega Serie: “Cosenza – Verona che venga recuperata e giocata e non assegnata a tavolino. Si scongiuri l’ingiustizia, il danno e la beffa alla incolpevole cittĂ e ai suoi correttissimi tifosi”

COSENZA – “Che vinca lo Sport e sia una giornata di festa, come doveva essere, senza la incredibile figuraccia, quella di sabato”. Per la incredibile, grottesca e grave vicenda della partita del Cosenza contro l’Hellas Verona, non fatta giocare sabato dall’arbitro, per impraticabilitĂ del campo, è intervenuto, con tutto il peso e il prestigio della sua storia ultratrentennale di impegno civile, umanitario e di giustizia, Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili e vecchio tifoso rossoblĂą. Corbelli ha recapitato per e-mail, al giudice sportivo della Lega di Serie B, che oggi dovrĂ pronunciarsi su quanto accaduto, un appello con cui chiede che “la gara Cosenza – Verona, dopo il mancato svolgimento di sabato, per inagibilitĂ del rettangolo di gioco, non venga adesso assegnata con la vittoria a tavolino agli scaligeri, ma, al di lĂ dello stesso regolamento, recuperata e giocata nel nome e nel rispetto dei veri valori dello sport”.

Corbelli ha chiesto ufficialmente al giudice sportivo e, tramite la stampa, anche allo stesso presidente del Verona, Maurizio Setti “un atto di giustizia e lealtĂ sportiva, per scongiurare, dopo il danno della incredibile figuraccia, anche l’ingiustizia con la beffa della sconfitta e della eventuale penalizzazione. Non possono essere la incolpevole cittĂ e i suoi appassionati, correttissimi tifosi, che da 15 anni aspettavano questo giorno, dopo le ingiustizie del passato, a pagare il prezzo di una simile leggerezza (per usare un eufemismo). La brutta figura di sabato resterĂ purtroppo indelebile, e l’indignazione dei tifosi rossoblĂą(ma anche naturalmente di quelli veronesi giunti a Cosenza, che è giusto e doveroso vengano adesso rimborsati dalla societĂ bruzia e dal comune di Cosenza) del tutto comprensibile e giustificata, ma adesso a vincere deve essere solo lo Sport e per questo la gara Cosenza – Verona deve essere recuperata e giocata (non appena lo stadio San Vito- Gigi Marulla sarĂ ultimato e agibile) e non assegnata invece a tavolino per inagibilitĂ del terreno di gioco”.

“Non può essere un regolamento assurdo e anacronistico a decretare(per un campo ritenuto, dall’arbitro, non praticabile, a differenza di quello di Lecce, che era piĂą o meno nelle stesse condizioni, e dove invece ieri si è giocato regolarmente) una sconfitta ingiusta e inaccettabile, contraria ad ogni principio sportivo. Questa Ingiustizia si deve assolutamente scongiurare. Lo deve fare, con un atto di coraggio e buon senso, il giudice sportivo e lo deve chiedere, con una dimostrazione di lealtĂ sportiva e correttezza, lo stesso Hellas Verona, onorando in questo modo la sua nobile storia. Glielo chiedo io, piĂą che da vecchio tifoso della squadra della mia cittĂ , quale protagonista, da oltre 30 anni, di mille battaglie civili, umanitarie e di Giustizia (anche, in tanti casi, sportiva). Cosenza Verona che sia, come doveva essere sabato, una giornata di festa dello sport e che sia il campo a decretare il vincitore. Che non resti questa macchia(della vittoria a tavolino) a buttare un’ombra sul cammino e l’eventuale, possibile ritorno in serie A del Verona e/o, nel caso, che non siano alla fine questi tre( e altri punti di penalizzazione) a decretare la mancata promozione o salvezza del Cosenza in questo campionato”.