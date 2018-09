Incendio doloso nella notte, auto in fiamme

Il veicolo era parcheggiato da circa dieci giorni. Quasi certamente l’incendio è stato appiccato all’interno dell’abitacolo andato completamente distrutto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

COSENZA – Fiamme nella notte nella frazione di Donnici. Un incendio ha coinvolto un’auto, una Fiat Bravo parcheggiata da piĂą giorni, circa dieci, nei pressi del bivio di Donnici. Il fuoco si è sviluppato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, distruggendo completamente il mezzo. Poco prima della quattro tra la notte di domenica e lunedì un automobilista in transito ha dato l’allarme alla sala operativa del 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno spento le fiamme. Da un successivo sopralluogo si è evidenziato come l’incendio sia di natura dolosa sia per i vetri infranti dei vari finestrini trovati all’interno della vettura, sia per il vano motore rimasto integro. Le indagini sono al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di Cosenza diretta dal capitano Jacopo Passaquieti, che hanno sentito il proprietario dell’auto e acquisito i filmati della videosorveglianza