Stop alle droghe nelle scuole, forze dell’ordine mobilitate tra Cosenza e la provincia

Allarmante, secondo le istituzioni, l’attivitĂ di spaccio al minuto soprattutto per l’etĂ dei nuovi pusher

COSENZA – Si è tenuta stamane presso la Prefettura/UTG di Cosenza una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Paola Galeone, nel corso della quale tra gli altri argomenti è stato analizzato il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici dell’intera provincia cosentina. La recente direttiva emanata dal Ministro dell’Interno sul predetto fenomeno e l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico impone di prestare la massima attenzione a tutti quei fenomeni di devianza che, proprio in concomitanza con lo svolgimento dell’attivitĂ didattica, raggiungono i maggiori livelli di diffusione. “Investire sulla prevenzione con la collaborazione di tutti gli enti e delle istituzioni”. Questo è il messaggio che il Prefetto Galeone ha voluto diffondere attraverso gli organi di stampa nel corso delle interviste che hanno fatto seguito all’importante riunione.

Con il contributo del Dirigente Scolastico Provinciale e del Procuratore della Repubblica di Cosenza oltre che all’apporto delle Forze di Polizia si è arrivati nel corso della riunione ad individuare le aree territoriali alle quali dover dedicare l’attenzione istituzionale per l’azione di prevenzione a quei fenomeni di devianza quali bullismo, cyberbullismo e consumo di droga. La situazione emersa risulta obiettivamente allarmante per la diffusione dell’attivitĂ di spaccio al minuto e per l’etĂ registrata con riguardo agli spacciatori. L’esigenza di far si che tale azione preventiva sia la piĂą efficace possibile in ambiente scolastico e nelle immediate vicinanze delle strutture scolastiche presuppone l’irrinunciabile contributo fattivo dei singoli Dirigenti scolastici cui il “Provveditore” si rivolgerĂ con apposita circolare di impulso perchĂ© le situazioni critiche vengano tempestivamente partecipate alle Forze di Polizia e perchĂ© in tale ottica sinergica venga favorita al massimo l’attivitĂ di controllo anche all’interno delle strutture scolastiche nel primario interesse – e mai in termini di criminalizzazione – della salute e del benessere psico/fisico dei giovani.