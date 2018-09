Campo di calcio inagibile si chiedono le dimissioni dell’assessore allo Sport

Ieri in attesa che si disputasse la partita Cosenza – Hellas Verona oltre 10mila persone sono rimaste fuori dai cancelli senza alcun tipo di informazione

COSENZA – Nessuna informazione. Tutti fuori dal San Vito – Marulla in attesa di entrare per assistere al match Cosenza – Hellas Verona. Circa diecimila persone sbeffeggiate dal Comune di Cosenza e dal Cosenza Calcio che avevano assicurato che il manto erboso dello stadio, di fatto inagibile, fosse “tutto a posto” pronto per accogliere il primo match casalingo del campionato. Ma cos√¨ non √® stato. La partita non si √® giocata. Le reiterate richieste di rinvio provenienti da Verona sono state ignorate sino a ieri quando √® stato decretato che le condizioni del campo di gioco, sul quale ancora ieri pomeriggio non erano neanche state tracciate le linee, risultava rischioso per l’incolumit√† dei calciatori. Si sarebbe dovuti vivere con entusiasmo la prima partita in casa in serie B dopo 15 anni invece i tifosi si sono ritrovati sotto il sole ad aspettare una sconfitta e una pessima figura.¬†A seguito della spiacevole situazione di ieri il consigliere comunale Sergio Del Giudice chiede le dimissioni immediate dell’assessore allo sport Carmine Vizza e del direttore ai lavori Antonio Reda. “Da rappresentante dei cittadini – afferma Del Giudice – ritengo non sia accettabile quanto accaduto per la partita del Cosenza. Senza entrare nel merito sportivo e delle condizioni del manto erboso, crediamo vadano sottolineate disorganizzazione e pressappochismo senza precedenti. Vizza vada via”.

