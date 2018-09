Cosenza, incendio nella notte: in pericolo due anziani

Avevano spento l’apparecchio acustico prima di andare a dormire, ignari che da lì a poco un incendio avrebbe minacciato la casa e la loro vita. Poi l’arrivo dei vigili del fuoco ed il loro stupore quando li hanno trovati in casa pronti a salvarli

COSENZA – A leggerla così sembrerebbe una barzelletta da raccontare agli amici, in realtĂ il panico è stato davvero tanto. Ma la prontezza di risposta alla chiamata di aiuto dei vigili del fuoco non lascia scampo all’incendio domato in pochi attimi mentre, tranquillamente, la coppia di anziani dormiva. Tutto accade una manciata di minuti dopo le due della notte tra vernerdì e sabato su via XXIV Maggio, angolo via Galliani. Un automobilista in transito si rende conto che un appartamento, al terzo piano di un palazzo, va a fuoco. Le fiamme alte sul balcone fanno pensare al peggio. L’uomo allerta subito il 115. Dalla sala operativa i vigili del fuoco attivano la squadra e l’autoscala che escono velocemente arrivando in pochi minuti sul luogo indicato. Allertati anche i sanitari del 118 presenti con l’ambulanza. I lampeggianti e le sirene attirano l’attenzione dei residenti. Mentre una parte dei vigili del fuoco srotolano manichette e aprono l’acqua, altri due posizionano l’autoscala e salgono verso il balcone in fiamme. Il caposquadra e altri vigili del fuoco salgono le scale per andare ad aprire la porta e capire se all’interno c’è la presenza di qualcuno.

I residenti del palazzo, escono fuori per vedere cosa stava succedendo ed è proprio il proprietario dell’appartamento affianco a quello interessato dall’incendio che avverte i vigili del fuoco: “la casa è abitata da una coppia di anziani che portano l’apparecchio acustico”. Nel frattempo i pompieri impegnati nello spegnimento dell’incendio, all’esterno del palazzo, hanno giĂ in mano la situazione. Fiamme domate e spente in poco meno di cinque minuti. Aperto il balcone, la squadra entra all’interno della casa per capire se il fuoco avesse causato danni o fossero presenti focolai da spegnere. Nel frattempo la coppia di anziani si era svegliata trovandosi davanti, con stupore, la squadra. Fortunatamente l’intervento celere dei soccorsi ha limitato i danni solo all’esterno. A causare l’incendio una sigaretta mal spenta e gettata nel sacco dei rifiuti che ha generato le fiamme. L’incendio ha poi coinvolto anche un mobile in legno posizionato sul balcone.

Tanta paura, dunque, ma nessun ferito e casa salva, solo un po’ di fumo all’interno. La coppia è stata sottoposta a visita medica dai sanitari per precauzione.

Copertina e foto: immagine di repertorio