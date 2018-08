Cosenza calcio: al via domani ritiro abbonamenti, ma non per tutti

Gli abbonati che non rientrano nella prima fascia riceveranno per la gara di domani un tagliando omaggio

COSENZA – La SocietĂ Cosenza Calcio informa che, a causa di problematiche non dipendenti dalla nostra volontĂ , la stampa delle card abbonamento è iniziata in notevole ritardo rispetto alle aspettative della SocietĂ stessa e dei tifosi. La stampa è avvenuta in ordine cronologico di emissione e, al momento, sono disponibili le card sottoscritte nella prima fase che saranno distribuite, domani sabato 1 settembre 2018 tramite lo sportello dedicato aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:00 situato presso il botteghino curva nord “Massimiliano Catena”. Gli abbonati non rientranti in questa fascia riceveranno un tagliando omaggio, valido per l’ingresso alla gara Cosenza – Hellas Verona, da ritirare presso lo sportello dedicato aperto dalle ore 10 alle 18:00 situato presso il botteghino curva nord “Massimiliano Catena”.