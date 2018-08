Raccolta differenziata a Cosenza, sabato non si espongono i mastelli

La raccolta del vetro continuerà ad essere effettuata di mercoledì come nelle scorse settimane

COSENZA – Il servizio di raccolta del vetro per le utenze domestiche della città di Cosenza continua in via sperimentale ad essere effettuato non più alla domenica, ma di mercoledì. Più precisamente con le stesse modalità adottate a partire da mercoledì 8 agosto si dovrà conferire, mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino la frazione del vetro nelle apposite attrezzature. I mastelli non saranno quindi più esposti di sabato sera. Si informano le utenze che gli altri conferimenti restano immutati.​