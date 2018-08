App di incontri a scopo sentimentale, business da centinaia di milioni di dollari

Cresce la spesa per le app di incontri: Tinder è ai primi posti in Italia. Affidato al dating on line il compito di conoscere i potenziali futuri partner

Tutti noi, oramai, abbiamo imparato a prendere confidenza con le app per smartphone. In un mondo che si muove sempre più spesso in direzione del mobile, le applicazioni rappresentano il cuore pulsante di questa nuova realtà . Fra l’altro, un recente studio ha dimostrato che il mercato delle app a pagamento genera fatturati di centinaia di milioni di dollari. Questo perché persone in tutto il mondo (compresi gli italiani) sono disposti a spendere, pur di utilizzare le migliori. Nella lista delle app più acquistate, che varia naturalmente da paese a paese, troviamo anche quelle di dating: in Italia, nelle prime posizioni se ne trovano addirittura 4. La più scaricata è ovviamente Tinder.

Spesa mondiale per le app e Tinder

Stando ai dati ufficiali relativi al mercato mobile, gli applicativi a pagamento fruttano alle aziende centinaia di milioni di dollari. Nello specifico, nel 2017 sono stati spesi circa 86 miliardi di dollari per acquistare le app per cellulari. Si parla di un trend che sta crescendo a ritmo esponenziale, con una percentuale di crescita superiore al 100% rispetto allo scorso anno. Per capire l’importanza di questi dati, basta pensare che i ricavi delle app hanno superato quelli del cinema del 195%. Dati impressionanti, che vengono poi confermati dal successo delle app di incontri online e di Tinder in particolare. Questa app è in grado di generare circa 26 milioni di “match” ogni giorno, mentre il totale degli utenti iscritti supera i 50 milioni.

Cos’è Tinder e come funziona?

Tinder è una app di incontri online che permette di conoscere persone nuove. Lo scopo è organizzare un incontro dal vivo finalizzato alla sfera sentimentale. Il suo funzionamento è molto intuitivo: basta scaricarla e creare il proprio profilo, per poi lanciarsi alla ricerca di un partner che vada incontro ai desideri dell’utente. I match vengono forniti sfruttando un algoritmo noto come “Elo”, basato sul calcolo delle distanze geografiche e sugli interessi reciproci degli utenti. Questa è comunque un’app che va imparata ad usare: infatti, per ottenere risultati ottimali su questa app, è meglio consultare una guida su come funziona Tinder tra quelle presenti in rete. È uno step indispensabile per poterla sfruttare al 100%.

L’impatto di Tinder sulla societÃ

Esistono diversi studi che dimostrano quanto Tinder stia cambiando la società attuale. Ad esempio, la Essex University ha posto l’accento sul cambiamento delle logiche degli incontri sentimentali. Se prima si conoscevano i potenziali partner attraverso gli amici in comune, oggi questo compito viene affidato alla rete e alle app mobile. È un cambiamento epocale, considerando l’importanza di queste dinamiche di conoscenza. Sempre secondo i dati ufficiali, il 23% delle coppie oggi si forma proprio grazie a Tinder e agli altri servizi di dating online. C’è dunque un motivo che spiega la crescita della spesa per app come Tinder: semplificano la vita degli utenti, creando nuove opportunità per conoscere l’anima gemella.