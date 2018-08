Cosenza, via Popilia: da lunedì lavori alla rete idrica

Da venerdì primo settembre il Comune fa sapere che cambia l’orario delle scale mobili del centro storico e che da lunedì tre settembre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo dei Bruzi torna all’ orario di apertura ordinario

Cambia l’orario delle scale mobili

Terminato il mese di agosto, entrano in vigore i nuovi orari delle scale e marciapiedi mobili del centro storico, comunicati dall’AMACO.

Dal 1° settembre 2018 al 14 luglio 2019, questi gli orari:

da lunedì a giovedì, dalle 7,30 alle 20,30

7,30-12,45: salita

12,45-14,30: discesa

14,30-20,30: salita

Venerdì e sabato, dalle 7,30 alle 23,00

7,30-12,45: salita

12,45-14,30: discesa

14,30-23,00: salita

Domenica e festivi infrasettimanali (non coincidenti con venerdì e sabato)

8,00-14,00 e 16,00-22,00 (sempre in salita)

Lavori di allaccio alla rete idrica su via Popilia

Il 3 settembre si interrompe per qualche ora l’erogazione idrica in via Popilia. Il Settore Infrastrutture comunica che lunedì 3 settembre, a partire dalle ore 8, cominceranno su piazza Nicola Corigliano e vie limitrofe, i lavori di allaccio della nuova rete idrica alla condotta esistente del d.n. 400 sita in via Popilia. Pertanto, la ditta ha chiesto l’interruzione dell’erogazione idrica per l’intera durata dell’intervento, presumibilmente 4 ore.

L’Urp torna all’orario ordinario da lunedì 3 settembre

Dal prossimo lunedì 3 settembre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Palazzo dei Bruzi torna all’ orario di apertura ordinario. L’Ufficio sarà , quindi, a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con due aperture pomeridiane settimanali, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.