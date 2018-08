Squash, Olimpiadi Giovanili: una calabrese rappresenterà l’Italia

La cosentina Cristina Tartarone alle Olimpiadi Giovanili tra le 4 atlete europee che voleranno a Buenos Aires. Un grande riconoscimento allo Squash italiano ed alla sua Federazione 

COSENZA – La giovane atleta italiana [Squash Scorpion di Rende (CS)] Cristina Tartarone, 17 anni, √® stata seleziona dalla WSF (World Squash Federation) per partecipare ai Giochi Olimpici Giovanili, in programma a Buenos Aires nel prossimo mese di ottobre, Giochi nei quali sar√† presente, per la prima volta nella sua storia, anche lo Squash, sia pure a livello dimostrativo. La giovane ‚ÄúAzzurra‚ÄĚ sar√† una dei 36 “Squash Ambassador”, 18 maschi e 18 femmine, provenienti da 27 diverse Nazioni, in rappresentanza dei 5 Continenti. Il torneo si disputer√† dal 6 al 12 ottobre 2018, ¬†nel campo in vetro allestito nel Technopolis Park della capitale argentina; nell‚Äôoccasione i¬† giocatori ,¬† faranno anche da presenters, facendo ¬†provare lo Squash agli spettatori presenti, raccontando questa loro intensa passione per questo avvincente sport.

Con la partecipazione di Cristina, ¬†trova il giusto apprezzamento il lavoro di formazione e di preparazione, tecnico-agonistica e personale, dei giovani atleti; lavoro che, da qualche anno, la Figs, con la supervisione del suo Segretario Generale, ha messo in atto per portare lo Squash italiano ai massimi livelli agonistici internazionali. Grande soddisfazione, dunque, per Cristina Tartarone, che si vede ripagati tutti i sacrifici personali fatti in questi anni di agonismo intenso e continuativo; per la struttura delle Squadre Nazionali, ottimamente guidata dal Commissario Tecnico Marcus Berrett; per il tecnico societario che ha seguito Cristina nella sua quotidiana ‚Äúfatica‚ÄĚ, Salvatore Speranza; per il Presidente della Societ√† rendese, avv. Enzo Belvedere, e per la Federazione tutta, Presidente in testa, che sosterr√†, con tutto il suo calore, la giovane atleta in questa sua straordinaria esperienza. La¬†Squash Scorpion, culla della formazione atletica della cosentina Tartarone, nella stagione appena conclusa,¬†solo tra i juniores ha visto 126 tesserati, costituendo di fatto il primato di prima societ√† giovanile in Italia. Dal tre settembre prossimo, la¬†Squash Scorpion riapre la scuola e gli allenamenti. Non rimane che dire:forza Cristina !!!