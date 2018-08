Calcio, stadio Marulla pronto per il debutto casalingo con il Verona

Tutto pronto per la prima del Cosenza calcio allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Una corsa contro il tempo ma il sindaco Occhiuto afferma che il terreno di gioco migliore della serie B è firmato Cosenza. Il primo cittadino assicura che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori lavori di rifiniture

COSENZA – Continui sopralluoghi per valutare lo stato dei lavori, complimentandosi con le maestranze che nelle ultime 48 ore hanno lavorato anche di notte per la posa del manto erboso e un in bocca al lupo inviato sui social a mister Braglia e alla squadra che si accingono ad affrontare la prima gara casalinga del campionato di serie B. Il sindaco Mario Occhiuto, dopo che nel corso della settimana aveva seguito costantemente lo stato dei lavori di adeguamento dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”, necessari per poter giocare sul terreno di casa, annuncia oggi che possono dirsi  praticamente conclusi.

“Nei giorni scorsi avevo ribadito a mister Braglia – dichiara il primo cittadino – che anche l’Amministrazione comunale rispetta gli impegni presi e che siamo fiduciosi che la squadra darĂ il massimo. Si può dire che è stato fatto un miracolo nella corsa contro il tempo per il reperimento delle risorse, i progetti, le procedure di evidenza pubblica, l’assegnazione dei lavori, l’esecuzione delle opere. Tutto in poco piĂą di un mese. Ringrazio veramente di cuore coloro che si sono impegnati, lavorando giorno e notte, a partire dall’assessore Carmine Vizza che ha coordinato le operazioni sempre sul posto, il dirigente del settore Infrastrutture Francesco Converso e gli ingegneri Pietro Filice, Antonio Reda e Manuel Micieli”. Un sentito ringraziamento, poi, Occhiuto ha tenuto a rivolgerlo a tutti i tecnici e agli operai delle ditte assegnatarie degli interventi, ovvero Al.It srl di Michele Aloia, ESARO Srl, SD Sport, Dielle Impianti srl, Costruzioni Spadafora sas, Coop Semper Maurizio Morelli, Franco Fuoco.

“Quest’anno – sottolinea il Sindaco – avremo il terreno di gioco migliore della serie B, fermo restando che nelle prossime settimane andremo avanti con ulteriori lavori di finiture e tinteggiatura delle curve e degli esterni. In attesa della costruzione del nuovo stadio che, in quanto a opera architettonica, sarĂ il piĂą bello e funzionale d’Europa. La cittĂ di Cosenza e i suoi tifosi meritano questo impegno. Adesso siamo pronti ad accogliere il Verona: forza lupi!”.

COSENZA- VERONA: QUANDO L’AMORE PER IL CALCIO DIVIDE UNA COPPIA DI FIDANZATI

di Marcello Romanelli

Sono le 8.30 di un fine agosto di passione. Siamo in una “ricevitoria- scommesse” di Rende e c’è la fila. Alle 9.30 apre il terminale per la vendita dei biglietti di Cosenza- Verona. Sono già stati venduti più di 8mila biglietti e la febbre per la prima partita al S. Vito Marulla della serie B “sale sale non fa male”. C’è tempo per una sigaretta, una lettura di un giornale, un caffè. La serie B aumenta “questa malattia che non va piu via” e ti capita di trovare davanti ai tuoi occhi una storia nella storia. Tutta da raccontare. Perchè quando si parla di “malattia” è possibile anche che una coppia si divida pur di andare a vedere una partita che sta a cuore sia alla città di Verona che alla città di Cosenza. Sono le 9.50 e tocca a loro. Si chiamano Manuel e Laura. Sono fidanzati da tempo, vivono a Verona, ma…Laura è qui perchè è di Cosenza e Manuel, naturalmente, è sceso in Calabria con la fidanzata per assaporare questi ultimi giorni di vacanza. C’è anche Cosenza- Verona, cosa c’è di meglio di andare a vedere uno spettacolo da non perdere. Manuel è di Verona.

Ed eccolo il problema che si presenta immediato al terminale: “ mi dispiace, ma insieme non potete vedere la partita”. C’è il problema perchè le due tifoserie non si amano, c’è il problema ormai che i biglietti sono nominali e se tu sei nato a Verona, sei nato a Verona. Laura sorride e tra se e se vuole mollare tutto, ma guarda negli occhi il fidanzato e lo accontenta in un attimo: dai andiamo separati….Il fidanzato, Manuel, non aspettava altro. Il suo silenzio è rotto da una battuta: “in fondo è per un sabato si può restare divisi…”. Ecco I biglietti sono stampati. Lei in tribuna b scoperta, lui nel settore ospiti. Manuel è avvisato: “ forse ti faranno uscire tardi…”. Lui risponde “ ho fatto tante trasferte…so come funziona”. E vissero felici e contenti. Separati per “quella malattia che non va piu via”.