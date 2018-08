Ex Jolly hotel, Buongiorno Cosenza: “Bisogna fare chiarezza”

Su un punto non ci sono dubbi: l’ex Jolly va abbattuto. Buongiorno Cosenza però ricorda che bisogna ci sia chiarezza per la tutela del territorio e per la cittadinanza, senza dimenticare le problematiche che affliggono nel quotidiano i cosentini

COSENZA – Alla luce di quanto accaduto negli ultimi due mesi riteniamo sia necessario chiarire la linea di pensiero di Buongiorno Cosenza. L’ex Jolly è un immobile da abbattere, considerazione da sempre condivisa e impressa nella memoria dei cosentini. La battaglia politica e mediatica in atto da tempo sulle autorizzazioni è un discorso che non influenza, quindi, il nostro pensiero. In merito alla questione, dunque, questi i nostri punti:

1. Sarebbe opportuno che la ditta aggiudicataria dei lavori mostrasse pubblicamente tutte le autorizzazioni in suo possesso atteso che all’atto dell’aggiudicazione della gara si impegnava a richiederle, previa presentazione del progetto definitivo agli enti competenti.

2. La ditta e l’ente comunale dovrebbero chiarire se l’impedimento legato all’alveo dei fiumi, come richiesto dal Mibac, sia stato superato o meno.

3. L’abbattimento dell’ex Jolly è condivisibile e su questo siamo disponibili a fornire piena collaborazione affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile e in ossequio al nostro ordinamento. E’ altresì auspicabile il coinvolgimento delle rappresentanze (consiliari ed extra consiliari) in merito a tutte le attività post abbattimento ed in particolare al contenuto del Museo affinché non sia soltanto un elemento di marketing territoriale, legato alla improbabile leggenda del Tesoro di Alarico, ma possa rappresentare un vero e proprio museo della storia millenaria della nostra città .

Qualora le considerazioni di cui sopra non fossero ritenute valide, sotto il profilo della tutela del territorio e capaci di fornire un valore aggiunto per la cittadinanza, la nostra attività sarà quella di evidenziarne le criticità nei modi e nelle forme che appartengono al nostro modo di comunicare.

Tali rimostranze saranno evidenziate sia nelle auspicabili riunioni sia attraverso comunicati.

Si invitano, inoltre, tutte le forze politiche a non dimenticare tutte le problematiche che ancora oggi la città deve quotidianamente affrontare, affinché la discussioni sull’ex Jolly non metta in secondo piano:

1. Ospedale

2. Centro Storico

3. Sviluppo Economico

4. Inquinamento ambientale

5. ViabilitÃ

6. Riammodernamento delle condutture idriche

7. Piano di manutenzione delle infrastrutture

8. Ripristino del sistema di videosorveglianza

9. Trasporto Pubblico Locale

10. Politiche attive di contrasto sullo spopolamento cittadino