Metrotranvia, arriva la consegna dei lavori: l’inizio previsto tra 10 giorni

Sorpresa del giorno: Oliverio Occhiuto e Manna, al centro commerciale “I due Fiumi” di buon’ora hanno consegnato i lavori per l’avvio della costruzione della Metro di Cosenza – Rende – Unical alla ditta vincitrice l’appalto

COSENZA -Consegna a sorpresa, dunque, in barba a tutte le associazioni “No Metro” che vengono lasciate con “un pugno di mosche” anche se, presumiamo, certamente non si fermeranno ma sarà solo l’inizio di un settembre “caldo”. Dall’ufficio tecnico del Comune bruzio, fanno sapere che sarà chiusa una parte di viale Parco o durante la prossima settiman, quindi la prima settima di settembre o al massimo la seconda, quindi dal 10 settembre prossimo. Per cui gli automovbilisti sono avvisati: si può ancora circolare liberamente su viale parco per circa una diecina di giorni e per i più affezionati ai ricordi, mano alla macchina fotografica prima che inizino le trasformazioni

I tre big della politica locale e calabrese si ritengono soddisfatti del grande risultato raggiunto

Il presidente della regione calabria, Mario Oliverio avrebbe voluto realizzare l’opera già tre anni fa e ricorda Giacomo Mancini Senior. «Si consegnano i lavori della Metrotranvia, un’altra opera che va a compimento. Io sono contento che questa mattina finalmente si è chiusa una fase caratterizzata da discussioni, da un confronto complicato. Abbiamo perso purtroppo tre anni; quello che si inaugura stamattina si poteva fare benissimo oltre due anni fa, circa due anni e mezzo fa. Avremmo già avuto l’opera realizzata, ma non è mai troppo tardi. Questa mattina appunto, si pone fine ad una telenovela e si apre la fase realizzativa dell’opera. E’ chiaro che, l’impresa che ha la responsabilità di realizzare l’opera, i lavori, deve garantire la realizzazione entro i tempi contrattuali previsti, perchè c’è un ritardo e non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Ho chiesto per questo, entro il 15 settembre, sia portato sul tavolo del presidente della Regione un preciso cronoprogramma con lo sviluppo dell’intera opera da questo punto, da Cosenza, fino all’università : come l’impresa pensa di organizzare il lavoro perché, rimanere nei tempi contrattuali, significa aprire più cantieri non un solo cantiere. In più punti bisogna intervenire. Queste sono risorse che abbiamo locato nella programmazione comunitaria e che devono essere rendicontate nei tempi previsti dal programma, altrimenti si rischia di perdere risorse e non possiamo permetterci questo lusso. E’ una giornata importante: dopo Catanzaro in cui i lavori per la Metropolitana sono in fase avanzata, oggi si apre una fase realizzativa del cantiere metropolitana Cosenza – Rende – Università ; un’opera concepita da Giacomo Mancini all’inizio degli ani 2000 e che portiamo a compimento noi. Nel corso degli anni c’è stato un gran parlare ma non fu fatto nessun passo in avanti. Sono contento per questo. Oggi si constata che la metro è compatibile con il rispetto dell’ambiente e può essere un fattore di riqualificazione ambientale. Questo è un fatto importante. Io credo che questo ulteriore tassello che poniamo sta mettendo a posto, nel mosaico che stiamo costruendo nell’intera regione, tanti punti di forza per la crescita e lo sviluppo della Calabria».

Per il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto «Oggi si apre un cantiere molto importante per la città di Cosenza, la città che guarda al futuro e coniuga i termini della sostenibilità , del benessere, della salute: una città della bellezza. Questa sarà un cantiere che trasformerà per sempre la città di Cosenza perché avremo questo grande parco su un viale lungo circa due chilometri: il giardino delle piante colorate, il giardino delle piante profumate, il giardino degli agrumi di Calabria. E poi sarà una grande palestra all’aperto con attrezzature sportive fruibili a tutti i cittadini. Questa idea che noi abbiamo in mente so che preoccupa alcuni perché hanno posizioni preconcette sull’idea della Metro e della Tram di superficie, ma immaginiamo quello che potrà avvenire: non soltanto questo grande parco contemporaneo nel cuore della città , perché la città contemporanea non aveva un grande spazio verde aperto attrezzato come questo che sarà lineare proprio alla presenza dei cittadini che vivono questi spazi. Ma anche un sistema di trasporto pubblico urbano che collegherà finalmente tutta la città unica. Un primo passo che io spero si diriga verso la realizzazione di questa città Cosenza – Rende, magari anche Castrolibero e altri comuni contigui al territorio cosentino. Immaginiamo quello che succederà : chi abita a Rende e lavora a Cosenza e viceversa; gli studenti dell’università potranno arrivare qui o andare a Rende, all’università senza l’impiego dell’autovettura, senza problematiche per trovare parcheggio, la necessità di utilizzare un mezzo privato, senza inquinamento ambientale. E’ una grande rivoluzione in termini di sostenibilità urbana e di trasporto pubblico, di mobilità sostenibile sul territorio. Una rivoluzione che porterà questa idea (noi siamo riusciti a stravolgere in meglio il progetto originario della Regione) consentendo ai cittadini di Cosenza di avere un grande parco attrezzato con un sistema di trasporto elettrico che sarà pure poco impattante, perché non ci saranno cavi lungo questo parco, non ci saranno barriere fisiche, non ci saranno inquinamenti di nessun tipo perché porteremo anche fuori le autovetture. Tra l’altro è previsto un sistema di viabilità alternativo lungo il fiume: avremo anche la possibilità di creare un’arteria di collegamento veicolare».

Il sindaco di Rende, Marcello Manna guarda al futuro: «Il senso di questa opera è la città di oggi proiettata al futuro, con sistemi idonei di collegamento: in una terra e in una regione che rispetto ai collegamenti, ai trasporti e ai servizi deve crescere tanto. Questo è un primo passo. E’ evidente che si avvia un percorso che deve riguardare complessivamente i collegamenti della provincia di Cosenza. Partiamo dall’area urbana ma dobbiamo pensare ai collegamenti con l’aeroporto , l’Unical. Sono tanti aspetti. E’ un percorso lungo che registra ritardi decennali nella nostra impostazione dei trasporti nel territorio. E’ evidente che questa non è un’opera che puoi pesare con le esigenze che ci sono oggi. Questa è un’opera da proiettare da qui a dieci, quindici, vent’anni. Sono assolutamente soddisfatto di questo primo avvio»