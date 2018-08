Ecologia Oggi alla ricerca di un Responsabile Tecnico con laurea in ingegneria (REQUISITI)

Ecologia Oggi S.p.A. seleziona i curricula dei candidati a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico

COSENZA – Ecologia Oggi S.p.A. intende procedere alla selezione di una persona fisica, in possesso dei requisiti obbligatori di seguito riportati, da inserire nel proprio organico in qualità di Responsabile Tecnico. Alla data di presentazione della candidatura il/la candidato/a deve possedere tutti i requisiti, sia generici che specifici, di seguito indicati.

Art. 1 – Requisiti generali

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità , anche tra quelle previste nel D.lgs. n.39/2013; di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; assenza di una delle condizioni previste dall’art. 2382 e s.m.i. del Codice Civile.

Art. 2 – Requisiti specifici

Responsabile Tecnico

diploma di laurea in Ingegneria; possesso di elevate conoscenze specialistiche e di una particolare competenza tecnica acquisita per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Società , pubbliche o private; grado di esperienza pluriennale nel settore ecologia ed ambiente.

Art. 3 – Presentazione della candidatura

Gli interessati dovranno far pervenire presso Ecologia Oggi S.p.A., Via C. Cassoli, 18 – 88046 Lamezia Terme (CZ) entro e non oltre le ore 12:00 del 06 Settembre 2018 la proposta di candidatura, autocertificando nei modi e nei termini di legge il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2. Le proposte di candidatura potranno essere inoltrate anche a mezzo pec al seguente indirizzo: ecologiaoggi@legalmail.it.

Per le proposte spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Le predette verranno valutate purché pervengano entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della candidatura. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato un curriculum, sottoscritto dalla persona interessata, che indichi il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2, le esperienze maturate ed i risultati ottenuti, ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, unitamente alla fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.

Art. 4 – Nomina

La scelta del candidato e la relativa nomina avverrà ad insindacabile giudizio e discrezione della Ecologia Oggi S.p.A..

Art. 6 – Compenso

Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente CCNL.

Art. 7 – Trattamento dati

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.. Ai sensi del citato D. Lgs 30 giugno 2003, n° 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.