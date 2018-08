Omicidio Diamante, il nome del presunto omicida

Accoltellato per via di uno spintone, muore Francesco Augieri, 23 anni di origini cosentine, mercoledì scorso a Diamante, in una lunga notte di movida estiva macchiatasi di sangue e di dolore

COSENZA – Da diverse ore alcuni giornali online campani riportano il nome del presunto omicida: Francesco Schiattarelli, 19 anni, del Rione Sanit√† di Napoli che porta¬†ancora i segni sul volto della colluttazione avuta quella sera a Diamante in cui venne ferito a morte “Ciccio” per avere difeso l’amico. Secondo quando riportato dalle cronache campane il giovane he avrebbe qualche precedente penale per furto a scuola, abita nella zona Miracoli del rione Sanit√† e si √® costituito al carcere di Secondigliano. A suo carico la Procura della Repubblica di Paola ha emesso un provvedimento di indiziato di delitto a firma del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto procuratore, Francesca Maria Cerchiara. Il giovane sar√† sentito presto dai magistrati. Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Scalea diretta dal capitano Nardone, per definire compiutamente i ruoli degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Appena la notizia √® iniziata a circolare sull’identit√† del giovane 19enne, sul profilo pubblico Facebook √® stato bombardato da minacce di morte e insulti. Molti, indirettamente, sono rivolti ai genitori per non aver saputo educare bene il figlio. In particolare le frasi pi√Ļ ricorrenti sono “Assassino” e “Si nu muort ca cammina bastardo infame” e poi c’√® l’invito ad essere trasferito al carcere di Cosenza “vedi come ti passa la voglia di fare il guappo…”