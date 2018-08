Lavori su viale Magna Grecia, modifiche alla viabilità

Il provvedimento che prevede divieto di transito e il restringimento ad una carreggiata è necessario per consentire a Sorical di eseguire lavori sulle condotte idriche

COSENZA – Il dirigente della Polizia Municipale informa che sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di condotta in affiancamento a quella esistente dell’acquedotto Abatemarco, con la posa di una tubazione su viale Magna Grecia. L’intervento sarĂ eseguito dalla Sorical che chiede modifiche alla viabilitĂ su Viale Magna Grecia al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e limitare i disagi agli utenti della strada. A tal fine è stato ordinato che nei giorni 27 e 28 Agosto su viale Magna Grecia nel tratto di strada che costeggia il Centro Sportivo Real Cosenza, verrĂ istituito: il divieto di transito alternativamente sulle due carreggiate; il restringimento graduale ad una corsia di marcia, alternativamente della carreggiata libera. Tali limitazioni provvisorie saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo ed indicazione, da parte della ditta esecutrice, a sua cura e spesa. L’ordinanza sarĂ valida per tutta la durata della presenza del cantiere. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione. E’ fatto quindi obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il provvedimento.