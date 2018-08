Viale della Repubblica parzialmente allagata a causa di una fuoriuscita di acqua dal manto stradale

COSENZA – Via Renato Guttuso, traversa che si trova tra viale della Repubblica e via Pasquale Rossi, è invasa dall’acqua. Da ore fuoriesce dal manto stradale uno scroscio che zampilla allagando le strade. Il tratto in cui è apparso sembrerebbe essere stato interessato da lavori di manutenzione. Si attende che l’amministrazione comunale allerti il personale preposto per bloccare la perdita.