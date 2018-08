Auto noleggiate, nuova denuncia per il business dei ‘graffi’ invisibili

Un altro lettore denuncia di essere stato raggirato da una società di noleggio costretto a pagare 250 euro trattenute direttamente dalla franchigia già precaricata sulla carta di credito

COSENZA – Segnalata un’altra disavventura vissuta da un lettore di QuiCosenza che aveva noleggiato un’auto e si è trovato a dover pagare danni di cui ignorava l’esistenza. “Ho letto la notizia che riportava la disavventura di un signore relativamente a un presunto danno subito da un’automobile che aveva noleggiato presso un aeroporto. Ebbene a me è capitata la stessa cosa. Ho preso a noleggio un automobile presso l’aeroporto di Cracovia, in Polonia, durante una breve vacanza. All’arrivo – racconta il lettore in una nota – mi viene consegnata l’auto, ma senza che fosse presente nessun addetto, mi sono state semplicemente date le chiavi, presso il desk della societĂ , e mi è stato indicato dove trovare l’auto. Mi è stato anche dato un foglio in cui, sommariamente, erano descritti alcuni graffi che l’auto presentava al momento del mio noleggio. Dopo una settimana riporto l’auto al parcheggio dell’aeroporto e riconsegno le chiavi. Anche qui non era presente nessun addetto alla ricezione dell’auto.

Preciso di non aver avuto alcun incidente e alcun danno di nessun genere. Con mia somma sorpresa , dopo alcuni giorni dal mio rientro a casa, mi arriva una mail da parte della societĂ di noleggio, in cui mi si dice che avevano riscontrato dei “nuovi graffi” alla parte anteriore della carrozzeria. Ripeto sono sicurissimo di non avere avuto alcun danno di questo tipo. Mi richiedono quindi il risarcimento (circa 250 euro) che tratteranno dalla franchigia giĂ precaricata sulla carta di credito. Sono estremamente scocciato da questa storia, io sono in assoluta buona fede e loro mi richiedono un risarcimento per un danno che, presumibilmente, era giĂ presente al momento del noleggio. Fortuna vuole che avevo stipulato una assicurazione contro danni , furti, incidenti ecc. che mi dovrebbe risarcire, tuttavia non posso fare a meno di rilevare, soprattutto dopo aver letto la storia dell’altro signore, che probabilmente alcune societĂ di autonoleggio ‘ci marciano’ per così dire su presunti danni sapendo che la controparte non può dimostrare il contrario”.

