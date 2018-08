Ragazzo accoltellato a Diamante, individuato uno dei protagonisti della lite

Domani fiaccolata di commemorazione in memoria di Francesco AugeriÂ

DIAMANTE (CS) – I carabinieri hanno individuato una persona, che ha avuto sicuramente un ruolo importante nella lite che ha portato poi all’accoltellamento e alla morte di un giovane di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri. Il fatto e’ avvenuto all’alba del 22 agosto scorso, a Diamante. Gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda, ma avrebbero identificato un giovane della provincia di Salerno, tramite le testimonianze dei presenti. Al momento non sono state prese misure nei suoi confronti.

Intanto la commemorazione della morte di Francesco Augieri è stato il momento centrale del Consiglio comunale di Diamante tenutosi giovedì sera. “Un Consiglio – è scritto in una nota dell’Ente – che, come ha dichiarato il sindaco Gaetano Sollazzo in apertura, si è tenuto solo per alcuni indifferibili adempimenti di legge e a cui ha partecipato il gruppo consiliare di Diamante Futura mentre non hanno partecipato i gruppi del Pd e di Diamante & Cirella – Per una Diamante Migliore”. “Nell’assise cittadina, interpretando il sentire di una comunità sconvolta e sconcertata dal gravissimo episodio – prosegue la nota – l’assemblea dei presenti ha deliberato all’unanimità la partecipazione istituzionale e della città al dolore della famiglia Augeri, tramite la trasmissione di un messaggio di cordoglio istituzionale con l’indizione del lutto cittadino che prevede, nel giorno in cui si terranno i funerali, l’esposizione della bandiera a mezz’asta e la partecipazione di una delegazione comunale con il gonfalone segnato a lutto alla cerimonia funebre.

L’Assemblea comunale ha altresì aderito alla fiaccolata indetta dalle comunità parrocchiali di Diamante e Cirella che nella serata di Domenica 26 agosto a partire dalle 23.30 sfilerà silenziosamente per le vie della città in ricordo di Francesco. Infine, il sindaco, ribadendo lo sconcerto ma anche la ferma condanna per quanto accaduto e augurandosi che i colpevoli siano assicurati al più presto alla giustizia, ha preannunciato che il comune di Diamante si costituirà parte civile per il grave danno di immagine che tale episodio ha inferto alla città nota per la sua accoglienza e per aver sempre garantito serenità e sicurezza per i tanti ospiti che nel corso degli anni l’hanno scelta come loro meta turistica”.