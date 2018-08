Auto a noleggio: “Attenzione. Il danno c’è, ma non si vede”

Lettore costretto a pagare il doppio del prezzo concordato per una (vecchia) rigatura visibile solo a distanza ravvicinata

BERGAMO – Tra le tante segnalazioni che quotidianamente riceve la nostra redazione, ci ha colpito quella inviata da un nostro assiduo lettore perché potrebbe interessare tutti noi nel caso avessimo bisogno di noleggiare un’auto. “Nei giorni scorsi ho prenotato un’auto – racconta – da una nota società di noleggio presso la filiale dell’aeroporto di Orio al Serio – Bergamo. Nonostante fossi cliente di questa società di noleggio da quasi trenta anni, e quindi mi fidassi di quanto riportato in contratto e dall’allegata scheda riportante le “condizioni del veicolo” che non presentava alcuna anomalia tipo rigature, ammaccature o altro, al momento del ritiro dell’auto ho effettuato, anche su sollecitazione di mio cognato, una visione generale della stessa osservandola insieme a lui interamente per ben due volte al fine di verificarne la corrispondenza. Dalla visione effettuata, con ben due giri intorno all’auto, non da solo, ma con mio cognato, non ho riscontrato nessuna rigatura, ammaccatura che potesse saltare agli occhi.

Preciso che ho fatto un contratto con solo le condizioni di garanzia base, cioè senza supplementi aggiuntivi in quanto sapevo di dover usare l’auto prevalentemente in autostrada, direzione Venezia, per poi lasciarla in un parcheggio custodito in hotel. L’auto è stata guidata solo da me e pertanto so esattamente di non aver urtato da nessuna parte, del resto sono patentato da lungo tempo e di esperienza di guida ne ho abbastanza. Se avessi subito o causato un qualsiasi urto lo avrei tranquillamente riferito. Dopo pochissimi giorni mi sono recato di nuovo al parcheggio della società di noleggio dalla quale avevo ritirato l’auto per consegnarla. Al momento della verifica da parte dell’incaricato della società di noleggio, dal nome altisonante quanto quello di McDonald, riscontro che lo stesso effettua un primo giro intorno all’auto in modo veloce per poi ritornare su una parte di essa e fermarsi a rilevare una graffiatura visibile solo a distanza ravvicinata.

L’azione dell’incaricato mi ha insospettito: troppo veloce il giro intorno all’auto, troppo deciso nel soffermarsi in quel preciso punto. Quando sono andato a vedere il ‘danno’ ho fatto presente che era evidente non fosse avvenuto di recente in quanto la vernice graffiata si presentava già invecchiata, opacizzata e al tatto non lasciava sulle dita alcuna traccia di vernice o materiale sottostante tipico di una graffiatura recente. Alla mia precisa osservazione, mi è stato risposto dall’incaricato al ritiro dell’auto che non essendo presente sul contratto alla parte ‘condizioni del veicolo’ non poteva che essere stata causata da me. Ho cercato di insistere sul fatto di quanto fosse evidente la ‘vecchiaia’ della graffiatura e che pur avendo visionato l’auto in due persone al momento del ritiro non fosse chiaramente visibile quella graffiatura se non a distanza molto ravvicinata. Nulla da fare. Per il signore della società di noleggio però il danno al momento del ritiro dell’auto non c’era e invece al momento della consegna sì.

Di fronte a tale ostinazione non ho potuto fare altro che zittire dato che il mio errore è stato non osservare con l’attenzione dovuta l’auto al momento del ritiro a costo di perdere anche ulteriore tempo prima di poterla utilizzare. Solo così avrei potuto dimostrare la presenza di una graffiatura (vecchia) anche se non evidenziata sul contratto. Morale della favola, se non volete cadere anche voi nella trappola controllate attentamente e accuratamente l’auto al momento del ritiro, il ‘danno’ potrebbe esserci già , ma ‘non si vede’ giudicate voi stessi dalle foto che ho scattato. La prima a distanza di circa 50 centimetri per come si può effettuare un normale controllo girando intorno ad un’auto, la seconda a distanza di appena 10 centimetri dove è possibile vedere il danno. Dal momento che l’accaduto mi è costato il doppio del prezzo di noleggio concordato, mi sorge un dubbio: non vorrei che fosse una prassi praticata dagli addetti al ritiro per arricchire le tasche delle società di noleggio ed in parte anche le loro. Forse un giorno qualcuno, che può, lo scoprirà ”.