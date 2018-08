Eroina in casa, obbligo di firma per il 35enne

Il giovane era stato tratto in arresto lo scorso 22 agosto. Nel magazzino in uso sono stati rinvenuti 60 grammi di eroina suddivida in tre involucri da 20 grammi

COSENZA – Obbligo di firma per M.B. trovato in possesso di 60 grammi di stupefacente in un magazzino del centro storico. Il Gip ha convalidato l’arresto ma ha accolto la tesi della difesa rappresentata dall’avvocato Angela D’Elia applicando una misura cautelare meno afflittiva; la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il giovane 35enne, noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari dell’Arma, unitamente all’ausilio di unità cinofila, hanno svolto una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione del 35enne dove hanno rinvenuto, celati all’interno di un magazzino in uso al giovane, tre involucri contenenti 20 grammi di eroina l’uno per un totale di 60 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. il tutto è stato sottoposto a sequestro. Data la qualità dell’eroina, una volta immessa nel mercato al minuto avrebbe potuto fruttare oltre 8.000 euro.