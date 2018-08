Cosenza, concorso infermieri all’Annunziata: il calendario

Dal 3 al 6 settembre si svolgerĂ la pre-selezione 3528 candidati. Disponibile sul sito dell’Azienda ospedaliera il link su cui rintracciare la banca dati delle 5 mila domande

COSENZA – AvrĂ inizio, giorno 3 settembre alle ore 8:30, la prova preselettiva per i 3528 candidati, le cui domande sono state ritenute ammissibili dalla struttura Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. I posti a disposizione sono 24, ma la graduatoria resterĂ valida per 3 anni, salvo proroghe, nel rispetto delle regole della procedura concorsuale.

Per garantire la massima trasparenza e per assicurare concretamente la dignitĂ e il rispetto a una categoria, che rappresenta un fulcro fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la Direzione Aziendale ha giĂ provveduto a far pubblicare sul sito web istituzionale – Sezione News e Sezione Concorsi e Avvisi – link: www.aocosenza.it/bandi/calendari/2018/08/03/calendario-prova-preselettiva-concorso-per-n-10-posti-di-cps-infermiere-con-riserva-del-50-595/ – la banca dati di 5000 domande, da cui, in ogni sessione (3 al dì) delle tre giornate di prova, verrĂ estratto, a cura di un partecipante, un gruppo di 30 domande su materie sanitarie del corso di laurea in Scienze Infermieristiche, legislazione sanitaria, cultura generale, inglese e informatica. La prova, che avrĂ la durata di 60 minuti, per motivi di capienza, avrĂ luogo presso le aule “Gialla” e “Circolare” del Dipartimento di Farmacia e Scienza della Salute e Nutrizione dell’UniversitĂ della Calabria sita in c.da Arcavacata di Rende (Cs).

Per garantire la sicurezza delle prove, l’Azienda, in accordo con la ditta aggiudicataria del servizio, ha messo a punto un’organizzazione ad hoc, che vedrà impegnato ,oltre alla Commissione Esaminatrice, un Comitato di Vigilanza composto da personale dell’Azienda e della ditta. Ad accogliere i partecipanti ci saranno gli operatori del Comitato di Vigilanza, impegnati nelle operazioni di riconoscimento, registrazione e sistemazione dei candidati, i quali saranno anche attenti a vigilare, acché, durante le prove, non ci siano scambi di informazioni non autorizzati.

In relazione al numero elevato di partecipanti, l’A.O. di Cosenza ha informato le autorità di Pubblica Sicurezza, il Comando di Polizia Municipale di Rendi e il 118 per gli eventuali adempimenti di competenza. Si ringrazia sin da ora per la loro fattiva collaborazione. Tutte le informazioni riguardanti il concorso e la prova preselettiva (elenco ammessi, calendario prova, orario, sedi, ecc.) sono reperibili sul sito web istituzionale dell’A.O. – Sezione News e Sezione Concorsi e Avvisi – al link: www.aocosenza.it/bandi/calendari/2018/08/03/calendario-prova-preselettiva-concorso-per-n-10-posti-di-cps-infermiere-con-riserva-del-50-595/