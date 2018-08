Furia del Raganello, Borrelli: “Tragedia che non doveva esserci”

Questa mattina a Civita il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per fare il punto della situazione. Per Borrelli l’allerta gialla è stata ignorata

CIVITA (CS) – “Un’altra tragedia che non doveva esserci. C’era un’allerta gialla che é stata ignorata”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervenendo a “Radio anch’io”, su Raiuno. “L’allerta gialla – ha aggiunto Borrelli – prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, é particolarmente predisposta”. Il Capo della Protezione civile si é detto anche convinto della “necessità di migliorare in futuro l’organizzazione statale per evitare esposizioni a rischio e la sensibilità in questo senso della popolazione. Nel caso delle Gole del Raganello, infatti, c’é stata una sottovalutazione del rischio da parte degli escursionisti che si trovavano nelle Gole”

Cerca di tornare faticosamente alla normalità , nel giorno in cui il Capo della Protezione civile nazionale effettuerà un sopralluogo, la comunità di Civita, mille abitanti circa con radici “orgogliosamente arbereshe” nel cuore del Parco nazionale del Pollino, balzata tristemente agli onori della cronaca per la tragedia consumatasi lunedì nell’area delle Gole del Raganello. Pesa, e nessuno se lo nega, il bilancio delle vittime dell’onda di piena “qualcosa di mai visto e immaginato” dicono tutti in paese, che ha provocato la morte di dieci persone e il ferimento di altre 11, tra le quali una bimba di dieci anni, molto grave. Tutti parlano di quanto accaduto anche in relazione alle parole del Capo della Protezione civile nazionale che ieri hanno innescato una polemica sul recepimento dell’allerta gialla diramata per la giornata di lunedì scorso.

Il sindaco di Civita Alessandro Tocci in riferimento a prese di posizione di persone, anche del luogo, su presunte segnalazioni di pericolo e/o ordinanze da fare nell’area del disastro dichiara: «Mai nessun cittadino e/o associazione hanno segnalato situazioni di pericolo all’interno delle gole del Raganello”. “Tant’è che in ogni caso – ha aggiunto Tocci – vista la lunghezza e la molteplicità di accessi all’area da più parti e di più Comuni non se ne potrebbero spiegare le conseguenze”.

Il Papa è vicino alle famiglie delle vittime e dei feriti

“Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la vita escursionisti provenienti da varie Regioni d’Italia”. Così il Papa al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI. “Mentre affido alla bontà misericordiosa di Dio quanti sono drammaticamente scomparsi, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, come anche ai feriti”, ha aggiunto Francesco.

Prefetto Galeone: la macchina dei soccorsi ha funzionato; adesso più sicurezza per il turismo

“Aver salvato 34 vite, a fronte dei 44 coinvolti nella piena del torrente Raganello, può farci dire che la macchina dei soccorsi ha funzionato”. Lo ha detto il prefetto di Cosenza Paola Galeone. “E’ un risultato – ha aggiunto il prefetto – di cui possiamo essere fieri. Abbiamo fatto sistema”. “Vogliamo che il turismo continui in quest’area, in sicurezza. E’ l’impegno che ha preso il Governo delegando anche il prefetto con tutta la sua rete” – continua il prefetto Galeone, giunta a Civita in vista della visita del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. “Ora – ha aggiunto il prefetto – siamo in una fase istruttoria di acquisizione della documentazione per renderci conto di cosa c’era, se c’era, e non è stata messa in pratica o non c’era per niente. Consentiteci di acquisire questi dati, dopo di che procederemo per un futuro sicuramente migliore. Le responsabilità per quanto accaduto fanno parte di un fascicolo già aperto che andrà avanti. Possiamo dire che il passato spetta alla Procura e il futuro spetta a noi”.

“Se non ci sono provvedimenti della magistratura, e allo stato dell’arte non mi risulta che ce ne siano, penso che l’accesso di turisti nelle gole del Raganello continui”. Lo ha detto il prefetto di Cosenza Paola Galeone rispondendo ad una domanda dei giornalisti su eventuali provvedimenti di interdizione alle visite nell’area del disastro di lunedì. “Al momento – ha aggiunto il prefetto – ritengo ci siano le stesse condizioni di prima, ma ricordo che le condizioni meteo relative a quella giornata erano state diramate”.

Questore Petrocca: accerteremo la veritÃ

“Verrà accertato tutto”. A dirlo è stato il Questore di Cosenza Giovanna Petrocca, a Civita in vista della visita del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, parlando con i giornalisti in merito all’eventualità che vi siano dei responsabili per quanto accaduto nelle Gole del Raganello dove un’ondata di piena del torrente ha provocato dieci vittime. “Non è detto – ha aggiunto – che non ci siano, non dico delle responsabilità , ma delle previsioni oppure delle regolamentazioni su questo aspetto. Ancora non lo sappiamo, ma verrà accertato tutto”. “Ancora non abbiamo parlato dell’accesso alle gole – ha aggiunto il Questore – ci sono state altre emergenze da discutere.

Con il prefetto, con le altre forze dell’ordine e con la Protezione civile abbiamo cercato di ricostruire nei minimi dettagli la situazione e quello che è successo. Poi alla fine si tireranno le somme. Oggi probabilmente verranno restituite le salme. Il procuratore della Repubblica di Castrovillari darà in mattinata il nullaosta. Non sono previsti funerali collettivi, ogni famiglia porterà a casa propria i propri cari”. “Se c’è un problema di accesso alle gole? Quando si verifica una tragedia del genere – ha concluso Giovanna Petrocca – probabilmente, non dico problemi volutamente causati, però anche per una serie di circostanze, problemi ci possono essere. Questi verranno certamente accertati sia in sede penale che amministrativa”.