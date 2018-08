Tragedia sul Pollino, sale ad undici il bilancio delle vittime

Una delle persone rimaste ferite è deceduta nella notte nell’Ospedale di Cosenza. Si teme che alcuni corpi possano esssere stati trascinati fino al mare

CIVITA (CS) – Continuano le ricerche tra le Gole del Raganello per rintracciare gli escursionisti dispersi. Intanto sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduto nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico da schiacciamento. Lo ha riferito il capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. “I dispersi in questo momento – ha aggiunto Tansi – sono cinque e la difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all’appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde.

Tutte le vittime sono state identificate e, al momento, dei ventitre escursionisti tratti in salvo le persone ricoverate sono 11 e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi e di Cosenza quelli più gravi (cinque), uno a Rossano e un bambino di 5 anni al Policlinico Gemelli di Roma. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere”. Le operazioni di setaccio che vedono impegnati uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della guardia di finanza e del soccorso alpino saranno spostate anche più a valle fino alla foce del torrente con il coinvolgimento della Capitaneria di porto perché c’è il timore che alcune persone siano finite a mare.

“Pensate – ha detto Tansi – che un corpo è stato trovato a distanza di cinque chilometri dal punto dell’alluvione. Le piogge estive purtroppo sono le più pericolose perché concentrano in un lasso di tempo ridotto grandi quantità d’acqua senza preavviso. I bacini calabresi che sono moltro stretti si satura subito e si gonfiano non dando scampo alle persone presenti”. La Procura di Castrovillari, come confermato dal procuratore Eugenio Facciolla è al lavoro per stabilire se vi siano responsabilità penali anche se “l’aspetto investigativo ora va in secondo piano, si sta operando per salvare vite umane. La conformazione del territorio rende difficile la ricerca anche di giorno. Quello che dovremo accertare è se le persone che si trovavano in quell’area erano consapevoli o meno di ciò che poteva accadere loro. L’allerta meteo in quest’estate c’è quasi ogni giorni solo che ieri la pioggia ha caricato il torrente all’improvviso facendo travolgere gli escursionisti dall’ondata di fango e acqua”.

LE VITTIME

Tra le persone decedute vi è Antonio De Rasis una guida turistica originaria di Cerchiara di Calabria. Una coppia di Taranto ha perso entrambi i figli. La furia del torrente ha travolto anche una coppia di Napoli in vacanza a Calopezzati in compagnia di un’amica che ha perso la vita insieme a loro. Il figlio dei due invece è ricoverato all’Ospedale di Cosenza dove nella notte è deceduta un’altra persona. Tra le vittime anche una ragazzina di 14 anni.