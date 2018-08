Ponte di Celico ‘pericolante’, la Procura di Cosenza apre un’inchiesta

Indagini avviate dopo le denunce presentate da un’associazione di consumatori

COSENZA – “Primi risultati delle denunce Codacons, che nei giorni scorsi ha cominciato a diffidare i prefetti delle zone con cavalcavia e ponti a rischio. La Procura ha infatti aperto un procedimento dopo la denuncia dell’Associazione riguardo il ponte di Celico (Cannavino), il viadotto che collega Crotone a Cosenza lungo la strada Statale 107, elemento vitale per l’economia e la mobilita’ della zona”. Lo rende noto, con un comunicato stampa, l’associazione dei consumatori. “Le condizioni del manufatto – si legge nella nota – sono state oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la sicurezza e la staticita’ dell’opera; all’indomani della tragedia accaduta a Genova, infatti, appare doppiamente necessario verificare lo stato delle principali infrastrutture viarie del nostro Paese”. “Qualcosa comincia a muoversi nella direzione giusta”, dichiara il presidente nazionale di Codacons, Carlo Rienzi. “Invitiamo ancora i cittadini a segnalare ponti e viadotti a rischio, cosi’ da prevenire qualsiasi situazione di pericolo”, aggiunge. Intanto a Catanzaro la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, partecipando a un’iniziativa per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova ha annunciato che “sul viadotto Bisantis di Catanzaro, altro Morandi italiano ma con caratteristiche diverse, al fine di garantire i dovuti controlli e lontani da allarmismi abbiamo raccolto in digitale una vasta serie di elementi e osservazioni tecniche che inviero’ subito al ministro Danilo Toninelli, il quale ha gia’ mostrato pronta e viva attenzione per le necessita’ infrastrutturali della Calabria”.