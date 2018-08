Alberi pericolanti: l’Anas provvede, ora tocca al Comune

I temporali estivi non perdonano e già aprono la strada a quelli che potrebbero essere i problemi della stagione invernale per la città di Cosenza. Mancano controlli e sopralluoghi. La villa Vecchia la notte ospita i senzatetto e nel frattempo cadono gli alberi

COSENZA – Quando un ente fa il proprio dovere non si può che plaudire all’operato. Dopo segnalazione (almeno presumiamo, ndc) sul nostro giornale online, lo scorso 15 agosto, della pericolosità dell’albero nei pressi dell’autostrada A2 a Rende e di una “strage annunciata”, l’Ente nazionale per le strade ha provveduto ad effettuare dei sopralluoghi e in tre giorni, grazie al supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale, l’albero in questione è stato messo in sicurezza. Sottoliniamo che altri due erano precipitati per via del maltempo, fortunatamente, in senso contrario all’autostrada. Alberi maestosi, con fusto e radici di una circonferenza di grandi dimensioni che avrebbero realmente potuto uccidere molte persone. E l’Anas, capito il problema ha subito provveduto a risolverlo in tempi brevi. Il maltempo di ieri, fortunatamente, non ha così trovato “terreno fertile”

LA QUERCIA MINACCIA AUTOMOBILISTI E RESIDENTI

A Cosenza, da sabato pomeriggio si è verificata una situazione analoga, riscontrata dalla polizia municipale. Sarebbe una grande, secolare e pericolosa quercia che staziona su via Giuditta Levato, la strada che collega la città bruzia con Laurignano, Dipignano, Molino Irto, Mendicino. L’albero, con una pendenza pericolosissima che minaccia la strada, ha evidenti radici fuori dal terreno. Le piogge potrebbero provocare un cedimento del terreno e, anche in questo caso, sarebbe una tragedia annunciata. Sul posto, nel pomeriggio di sabato, sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco diretti dal caposquadra Michele Siccia. Gli uomini del 115 hanno chiaramente constatato la pericolosità dell’albero tanto da dichiarare la non sicurezza del luogo e la non transitabilità della strada che andava chiusa nell’immediatezza. La polizia municipale così ha disposto e il tratto di strada è stato transennato.

“Giustamente” gli automobilisti in transito, che non hanno incontrato, a loro avviso, nessun pericolo sulla strada ma solo delle transenne, hanno aperto un varco e da sabato ad oggi hanno continuano a percorrerla in tutta tranquillità . C’è da aggiungere che la gente che abita nelle zone limitrofe non avrebbe neanche altre vie di passaggio. L’unica percorribile, che attraversa il deposito mezzi delle Poste Italiane, è chiusa da un cancello perchè zona privata.

LA TESTIMONIANZA DI UN RESIDENTE

Fortunatamente ieri, nonostante il maltempo la quercia ha retto. Sappiamo per certo che nella giornata di ieri sono giunti sul posto dei tecnici del comune per prendere visione del problema. Ne siamo a conoscenza perchè abbiamo raccolto la testimonianza di un residente: “Sono venuti dei signori ed hanno guardato. Ho chiesto quando avrebbero tagliato l’albero perchè è pericolosissimo per tutti. Hanno risposto tra domani (oggi, ndc) e dopodomani. Io ho risposto “ma vi rendete conto che se cade ammazza la gente? che aspettate?”. Tra l’altro gli automobilisti sono incivili e scostumati. Se vedi che c’è una transenna vuol dire che ci sarà un pericolo. Che cosa fanno? Spostano le barriere e si infilano con le autovetture. Poi se succede qualcosa piangiamo morti. Il problema è che non c’è neanche una macchina della municipale, qualcuno che avverte gli automobilisti; ma è anche vero che questa è una strada di collegamento importante e non può rimanere chiusa. Speriamo lo taglino presto”.

IL COMUNE RISPONDE CELERMENTE

E anche la risposta del Comune di Cosenza non si fa attendere e da un paio di ore sono in atto tutte le operazioni di tutela alla città . Il comandante dei vigili urbani Giovanni De Rose ne da notizia attraverso il profilo Facebook del sindaco Mario Occhiuto con tanto di fotografie allegate. E qui si scatena la città con segnalazioni su altre pericolosità “Buongiorno. Poco più avanti c’è una quercia molto sporgente che finisce sulla traiettoria del pullman e costringe gli autisti a invadere l’altra carreggiata, come ho rischiato più volte sia io che molti. Se potete fare qualcosa, grazie“. Probabilmente il lettore parla dello stesso albero su cui stanno operando le squadre comunali ma, per come hanno constatato i vigili del fuoco, sulla strada molti altri alberi sono pericolanti. Magari chi è preposto ai lavori potrebbe dare “un’occhiata”

ALBERI PERICOLANTI SU VIALE PARCO E NELLA VILLA VECCHIA

Probabilmente l’Amministrazione comunale dovrebbe effettuare un sopralluogo a raggio largo e non intervenire là dove l’evidenza non può essere ignorata come, nel caso specifico, la grande quercia. Se il maltempo, che non ha abbandonato in questo mese estivo la città , ha causato molte cadute alberi, ciò significa che mancano sopralluoghi in città per capire su quanti e quali alberi o parti di terreno andrebbero effettuate verifiche e prese misure di sicurezza. Gli ultimi in ordine di tempo sono un albero su viale Parco, nel pomeriggio di ieri precipitato sull’asfalto e un albero nella villa vecchia. Sicuramente a rimettere tutto in ordine sono arrivati i vigili del fuoco. Ma si possono sempre chiamare i vigili del fuoco e distrarli da interventi più importanti, perchè non c’è una manutenzione adeguata? Ma ancor di più attendere che un albero cada su una macchina in transito o persone che passeggiano, oppure smottamenti e terreni che si sbriciolano e procurano danni che potevano evitarsi? Ricordiamo che la Villa Vecchia ospita dei senzatetto, attualmente due, che trovano un letto “accogliente” dormendo sulle panchine posizionate sotto gli alberi