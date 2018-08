Il nubifragio e che si è abbattuto su Cosenza ha fatto registrare allagamenti in diversi quartieri

COSENZA – Ancora disagi per il maltempo a Cosenza. Dopo gli allagamenti registratisi ieri nel centro storico e nella zona di Palazzo dei Bruzi il violento temporale di oggi ha reso necessario l’intervento di Vigili del Fuoco, carabinieri e 118 in via Francesco Cilea. Il tetto di una delle palazzine popolari del quartiere è stato divelto dal nubifragio e scaraventato a terra sulla auto parcheggiate. Al momento del crollo non vi erano persone in strada. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della copertura saltata e alla messa in sicurezza dell’area. Nuovi allagamenti invece hanno interessato alcuni tratti di Viale Parco e via Popilia. Fuori cittĂ , a Camigliatello Silano, sono invece crollati due enormi alberi secolari.