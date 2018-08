Domani Cosenza commemora le tre vittime dell’incendio nel centro storico

Un anno fa il 18 Agosto Serafina Speranza, Roberto Golia e Antonio Noce persero la vita, intrappolati tra le fiamme, in un appartamento di corso Telesio

COSENZA – Domani 18 Agosto si commemora la scomparsa delle tre vittime dell’incendio divampato a palazzo Compagna esattamente un anno fa. Alle 19:00 presso la chiesa di San Nicola a Cosenza si celebrerĂ una messa per ricordare Serafina Speranza, Roberto Golia e Antonio Noce. A promuovere l’iniziativa, sostenuta dai comitati di residenti del centro storico, è stato l’ex maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Cosimo Saponangelo che come lui stesso afferma ha “visto crescere questi ragazzi tra mille difficoltĂ ”. Un’occasione per non dimenticare la straziante morte di Serafina, Roberto e Antonio arsi vive tra le fiamme, intrappolati dal fuoco all’interno dell’appartamento in cui vivevano in precarie condizioni igienico sanitarie. Ancora vivo nei ricordi dei vicini di casa l’urlo con il quale la donna sollecitava l’intervento dei Vigili del Fuoco chiedendo aiuto. Sul caso sono ancora in corso indagini per risalire alle cause del rogo appiccato all’interno dell’ex torre campanaria del Duomo di Cosenza.

