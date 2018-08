Nascondeva cocaina sotto il sedile dell’auto, in manette 24enne

I controlli sul territorio della polizia di Stato hanno portato nella serata di ieri all’arresto di un cosentino accusato di detenzione ai fini di spaccio. Il presunto pusher si muoveva nel comune di Montalto Uffugo

COSENZA – E’ stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un 24enne G.G., cosentino, trovato in possesso di 12 grammi di cocaina. Il giovane è stato fermato per controlli a bordo di un’autovettura per le strade di Montalto Uffugo mentre si trovava in compagnia di un’altra persona, dal reparto Prevenzione e Crimine Calabria e dalla volante della questura di Cosenza . Gli agenti della polizia di Stato durante la perquisizione veicolare hanno rinvenuto lo stupefacente nascosto in un involucro di cellophane, occultato sotto il sedile lato guida. L’auto era in uso al 24enne. Quest’ultimo si è assunto la proprietĂ dello stupefacente. Il giovane è stato posto ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica in attesa del rito direttissima