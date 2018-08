Ferragosto sicuro, 325 pattuglie dell’Arma a tutela del cittadino

“Ferragosto sicuro”, dell’Arma dei carabinieri ha visto impegnate sulle strade della provincia ben 325 pattuglie dal 14 al 16 agosto. 11 arresti, 1800 persone controllate multe “salate” per un ammontare di circa 43 mila euro

COSENZA – Sono state tratte in arresto complessivamente 11 persone, di cui 3 per evasione, 1 per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, 2 per resistenza a Pubblico Ufficiale, 1 per tentata estorsione e 4 per rissa; — sono state denunciate a piede libero 22 persone, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica, 5 per reati in materia di sostanze stupefacenti (con sequestro di circa 150 grammi di droghe di varia natura), 3 per ricettazione, 1 per contraffazione di sigilli e strumenti destinati a pubblica autenticazione, 3 per violazione di domicilio, 4 per porto di coltello di genere vietato o di oggetti atti ad offendere ed ulteriori 4 per reati vari (tra cui danneggiamento aggravato, minacce, inosservanza di provvedimento dell’AutoritĂ ); — sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza 19 soggetti, sorpresi ad assumere sostanze stupefacenti; controllate 1.816 persone ed ispezionate 1.270 autovetture, elevando 271 contravvenzioni al Codice della Strada, per un ammontare pari a 42.972,00 euro.

In particolare, i Carabinieri hanno sanzionato tutte quelle condotte alla guida che costituiscono pericolo per gli utenti della strada, in un’ottica di prevenzione dei sinistri stradali, contestando a 37 conducenti il mancato utilizzo del casco, a 5 l’utilizzo del cellulare durante la guida e ad ulteriori 5 la guida in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcool oltre il limite consentito dalla legge. Nelle attivitĂ di controllo alla circolazione stradale sono state ritirate 9 patenti di guida e 16 carte di circolazione, nonchĂ© sono stati sottoposti a sequestro o fermo in conseguenza di violazioni amministrative 36 autovetture. La particolare cordialitĂ dimostrata dalla gran parte dei cittadini cosentini e dei villeggianti presenti in provincia ai numerosi Carabinieri impegnati nei servizi testimonia, ancora una volta, la vicinanza ed il sostegno all’azione quotidinamente svolta dall’Arma dei Carabinieri.

Il piano straordinario di controllo del territorio è stato disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, diretto dal tenente colonnello Piero Sutera in relazione al notevole incremento di presenze turistiche che si registra, nel periodo di ferragosto, in tutto il territorio della provincia cosentina, al fine di prevenire ogni forma di illegalitĂ e garantire, piĂą in generale, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sono state impartite dettagliate disposizioni alle Compagnie ed alle Stazioni Carabinieri affinchĂ© concentrassero i propri sforzi sull’attivitĂ di monitoraggio degli obiettivi sensibili maggiormente a rischio, nell’ottica di assicurare una serena e libera fruizione dei diversi luoghi di richiamo turistico. Particolare attenzione è stata anche riservata alle zone cittadine ove piĂą elevata è la concentrazione di esercizi pubblici, in modo da rafforzare l’efficacia dell’azione di prevenzione e di contrasto dei reati predatori. Analogo impegno è stato posto nel controllo della circolazione nelle arterie stradali urbane ed extraurbane maggiormente interessate dal flusso di traffico, al fine di sanzionare ogni inosservanza delle norme del Codice della Strada. Nell’ambito delle numerose attivitĂ condotte dai Carabinieri, non sono mancate le ripetute verifiche nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertĂ personale ed a misure di prevenzione, in funzione dell’esigenza di evitare violazioni degli obblighi imposti. Il quadro dei risultati conseguiti dimostra l’efficacia dell’azione dispiegata