Cosenza, tre giorni di addestramento per il Servizio di Elisoccorso

Sono stati tre giorni di intenso addestramento teorico-pratico, per il Servizio di Elisoccorso della Regione Calabria alla base di Cosenza

COSENZA – L’eli superfice delle Cannuzze a Zumpano, con l’elicottero Agusta Power A109 di stanza presso la suddetta base ha ospitato le tre giornate di addestramento; un retraining periodico, effettuato con cadenza biennale, per tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del Servizio di Elisoccorso della Regione Calabria, impegnati nelle quattro basi dell’elisoccorso: Locri, Lamezia, Cirò e Cosenza.

Ma ad addestrarsi quest’anno insieme all’elisoccorso regionale sono stati anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria in qualitĂ di “expert HEMS”, personale particolarmente qualificato ad affiancare e supportare il personale sanitario del 118 nelle missioni di soccorso in montagna o in ambienti impervi. Ciò in ottemperanza della legge regionale n°1 del 2017 che, nel recepire la legge nr 74/2001, ha stabilito che anche in Calabria il Soccorso Alpino e Speleologico è il riferimento esclusivo per il Servizio Sanitario regionale per i soccorsi in montagna, in grotta e in ambienti impervi.

Sia i sanitari dell’elisoccorso che quelli del Soccorso Alpino sono stati addestrati alle operazioni di imbarco e sbarco dall’elicottero in hovering (elicottero in volo stazionario, senza atterrare).

Hanno presenziato all’importante momento formativo, il dott. Gianfranco Calderaro, referente del Settore dell’Emergenza Urgenza del Dipartimento della Salute della Regione Calabria, il dott. Antonio Talesa, Direttore della Centrale Operativa SEU 118 di Catanzaro e del Servizio di Elisoccorso Regionale, il dott. Riccardo Borselli Direttore della Centrale 118 di Cosenza, il dott. Domenico Schirripa Coordinatore Infermieristico C.O. SEU 118 Catanzaro ed il Presidente regionale del Soccorso Alpino Calabria Luca Franzese.

L’ing. Giovanni Niro di Elitaliana SpA., nella sua qualitĂ di responsabile della formazione degli equipaggi sanitari HEMS, ha curato i vari momenti formativi, nella parte teorica e nella parte pratica, durante tutte le procedure di imbarco/sbarco, simulato con manichino su tavola spinale e rotore in moto, e durante le pratiche di imbarco e sbarco degli operatori con elicottero in hovering.