Inaugurate le nuove sale operatorie dell’Ospedale di Cosenza (FOTO)

Il direttore generale dell’Annunziata Achille Gentile: “Ora abbiamo complesso operatorio di 7 sale operatorie, che consentono di abbattere i lunghi tempi di attesa”

COSENZA – “E’ un percorso iniziato un anno e mezzo fa e che oggi si concretizza”. Lo ha detto stamattina Achille Gentile, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo complesso operatorio e delle unita’ operative di ortopedia ed endoscopia digestiva dell’ospedale dell’Annunziata. “Finalmente l’Annunziata ha un unico complesso operatorio di 7 sale operatorie, che consentono di abbattere i lunghi tempi di attesa, soprattutto per le patologie tumorali – ha detto Gentile – e far diminuire quindi l’emigrazione sanitaria”. “Sono state arredate con mobili e attrezzature pensili – ha precisato Gentile – per non ingombrare i pavimenti e facilitare le pulizie. Abbiamo investito due milioni e mezzo per le sale, ma si arriva a 4 milioni con il complesso endoscopico”.