Sant’Ippolito, Covelli: «Rimane l’incuria e l’abbandono di questa città»

Il capogruppo del Pd in seno al consiglio comunale bruzio parla di propaganda di Occhiuto che per mesi avrebbe ignorato l’esistenza dei tanti problemi del borgo

COSENZA – Dopo anni d’incuria ed abbandono, l’amministrazione comunale annuncia alcuni interventi urgenti nella frazione di Sant’ Ippolito. Ci auguriamo non sia l’ennesimo annuncio propagandistico cui ci ha abituato il sindaco Occhiuto. Nonostante le numerose proteste da parte di tanti cittadini, che addirittura sono stati sul punto di costituire un comitato di quartiere per perorare con maggiore forza le proprie istanze , e le continue segnalazione da parte del sottoscritto agli assessori e agli uffici competenti, per mesi il sindaco e la sua amministrazione ha colpevolmente ignorato l’esistenza dei tanti problemi di questa parte della città dove, al pari delle altre zone di periferia, difficilmente si ricorda la sua presenza. Però comprendiamo – conoscendo la grandeur del sindaco- che prestare reale attenzione ai problemi della quotidianità non sia funzionale ad un disegno “altissimo” della città che non prevede il buon funzionamento della rete fognaria, l’efficiente approvvigionamento idrico, lo spazzamento delle strade, il taglio dell’erba, la disinfestazione e derattizzazione, il ripristino del manto stradale, il decoro dei luoghi sacri come i cimiteri.

La nostra non è solo un’impressione. Abbiamo denunciato più volte in Consiglio comunale che per esempio, in linea con quelli passati, nel Bilancio di previsione 2018, così come nel Piano delle opere pubbliche, nulla è stato previsto per questa parte della città . Allo stesso modo dei 35milioni di euro finanziati dal Governo Gentiloni neanche un centesimo verrà speso per Sant’ Ippolito, Borgo Partenope, Donnici ed il Centro Storico. Infine vorrei stigmatizzare il comportamento di alcuni colleghi Consiglieri che pur conoscendo bene la situazione critica di Sant’ Ippolito e la natura dei provvedimenti annunciati che, come detto, sono di mera manutenzione ordinaria, firmano una nota stampa dai toni trionfalistici che lasciano il sospetto che – più che la difesa degli interessi del territorio – ricerchino con opportunismo la simpatia e la benevolenza da parte del Sindaco.