Via Degli Stadi, rally giornaliero e strisce pedonali invisibili: l’appello al sindaco

Un incrocio pericoloso, esercizi commerciali e soprattutto una scuola dell’infanzia in balia delle auto cittadine che sfrecciano incuranti del tratto viario affollato di residenti e soprattutto bambini

COSENZA – Non pensiamo che la città abbia strade di serie A e strade di serie B, ma è pur vero che è troppo tempo, sicuramente più di un anno, che non vengono rinnovati gli attraversamenti pedonali o strisce pedonali o zebre, in un punto fondamentale di via Degli Stadi in cui, a parte la presenza dei tanti esercizi commerciali e delle abitazioni, c’è anche la scuola dell’infanzaia “Cuore Immacolato di Maria” gestito dall’ente religioso Suore Minime. Approfittiamo del fatto che in questi giorni per Cosenza ci sono più squadre comunali alle prese con il rifacimento degli attraversamenti pedonali. Magari, il nostro appello può giungere al primo cittadino bruzio e dirottare una squadra anche su via Degli Stadi, in uno snodo viario difficile, molto trafficato, in cui le automobili sfrecciano come se fossero ad un rally cittadino.

Proseguendo nella “nostra camminata” arriviamo in prossimità della scuola dell’infanzia dove, a guardar bene, ma con molta attenzione, si vede l’ombra di quelle che sarebbero dovute essere le strisce pedonali, posizionate prima e dopo l’ingresso della scuola, ma di fatto invisibili. Tanto che le autovetture parcheggiato a mò di giungla da ambo i lati. Pensiamo per un attimo che i bambini siano costretti ad uscire dalle aule per qualche situazione terza e che debbano abbandonare l’edificio. Se da una parte dovrebbero cercare di salvarsi da situazioni terze, dall’altra potrebbero ritrovarsi investiti dalle auto che “volano” sull’asfalto.

Da un’attenta analisi potremmo affermare che le strade laterali non esistono perchè sono piene di buche e che la strada principale ancora resiste, ma completamente sprovvista di segnaletica, in particolar modo vicino alla scuola. I commercianti ci ricordano, anche, che nel 2017 un commesso di uno dei negozi di calzature più conosciuto in città è stato investito da un’autovettura che “si esercitava per il prossimo rally cittadino”. Sappiamo anche che proprio un commerciante della zona ha scritto una lettera di protesta in cui, tra le varie richieste, campeggiava quella della mancata segnaletica stradale

Considerata la gravità della situazione, solo a pensare che la scuola dell’infanzia è iniziata a settembre scorso e finirà il 30 giugno, con tanti bambini che ogni giorno “attraversano” una strada dove nessuna segnaletica è presente perchè in qualche modo ostacoli la folle corsa degli automobilisti; considerata la presenza di un incrocio abbastanza importante, ad alta densità di traffico, dove le auto giocano a scacchi senza preoccuparsi se qualche pedone può essere investito; ricordando che alcune delle traverse sono impraticabili per via dei crateri presenti sull’asfalto e soprattutto tenendo presente che è una strada di collegamento con molti esercizi commerciali, supermercati, tabacchi, macellerie, ecc, fulcro centrale di vita per tutti gli abitanti della zona che per fare la spesa scendono a piedi e devono affrontare “il mostro strada” senza alcuna segnaletica, chiediamo al sindaco Occhiuto, a nome di molti residenti e operatori commerciali, che di certo la gente non vuole il trattamento riservato alla scuola elementare di via Roma, con tanto di piazza, ma almeno un paio di strisce pedonali, su cui tentare di attraversare la strada senza farsi investire. Magari spostare una delle squadre comunali che opera durante la sera in città su via Degli Stadi per “rinfrescare”, almeno, qualche striscia pedonale.