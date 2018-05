Muore donna Carmela, moglie di Riccardo Misasi, deputato DC e ministro della Repubblica Italiana

Il cordoglio del Sindaco e della Giunta per la scomparsa di donna Carmela, vedova di un grande politico della prima Repubblica



COSENZA – “Con sincero dispiacere ho appreso della scomparsa della signora Carmela, vedova di Riccardo Misasi – è il messaggio di cordoglio del sindaco Mario Occhiuto – . Moglie e madre esemplare, donna sempre al fianco di un importante uomo politico, che ha saputo coltivare l’ironia insieme alla dolcezza, fulcro di una famiglia formata da tanti nipoti che le riconoscevano il ruolo di amorevole guida. A tutti loro, con i figli Antonio, Maurizio, Pierluigi e Tita, giungano le sentite condoglianze mie e della Giunta comunale”. Tra i fondatori dell’UniversitĂ della Calabria Riccardo Misasi è stato consigliere comunale e nel 1958, all’etĂ di 26 anni, è stato eletto deputato. E’ stato Ministro del Commercio Estero, Ministro dell’Istruzione e Ministro degli interventi straordinari per il Mezzogiorno nel sesto governo Andreotti. Nel 1982, con l’elezione di De Mita a segretario della DC, ricoprĂŹ la carica di Capo della segreteria politica del partito, e tra il 1988 ed 1989, durante il Governo De Mita, fu Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Diplomatosi al liceo classico Bernardino Telesio si laureò a Milano in Giurisprudenza senza però mai abbandonare l’amata Cosenza. A Cosenza gli hanno intestato una delle principali strade cittadine, la ex Via Roma, che oggi si chiama appunto Viale Riccardo Misasi. Sempre a Cosenza gli è stata intitolata una scuola media paritaria. Nel 1998 pubblicò un libro sulla storia del comune d’Orvieto dal titolo Storia di un libero comune. Dall’esperienza antica di Orvieto provocazioni e pensieri per oggi (Rubbettino editore).