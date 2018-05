Cheesecake tiramisù: il meglio di due classici in un unico dessert

L’antico dolce toscano rivisitato in chiave americana per un gusto esplosivo

Molti di noi pensano che il tiramisù sia un dolce prettamente italiano, e la verità non dista poi così tanto da questa affermazione: se si parla del cheesecake, invece, la paternità di questo squisito dolce è tutta americana. Andiamo con ordine: il tiramisù nasce in Toscana intorno al XVII secolo, sebbene il mascarpone non fosse tanto utilizzato in quel periodo. Poi, più avanti nel tempo, è possibile trovare delle tracce risalenti alla Torino di fine 1800. La cheesecake, invece, affonda le sue radici addirittura ai tempi della lontana Grecia: se si parla della versione “moderna”, invece, la paternità di questo dolce va agli USA (datata 1872).

Prima della ricetta: alcuni consigli sulla preparazione

Per prima cosa, è importante capire il ruolo del caffè. Infatti, per preparare un ottimo dessert, è fondamentale l’utilizzo di una miscela di ottima qualità e dal gusto intenso, come quello del bar. Anche a casa si può replicare: ad esempio utilizzando le capsule come quelle della Bialetti, che da oggi è possibile acquistare anche su Internet. Quali sono gli altri consigli per un’esecuzione ottimale? Bisogna partire dalla base e procedere con grande attenzione, seguendo la ricetta step dopo step.

Cheesecake tiramisĂą: ecco la ricetta

Per preparare questo dolce servono tanti ingredienti: i savoiardi, il burro e il caffè, insieme alla panna, alla gelatina, al mascarpone, al formaggio, allo zucchero, al cacao e ai tuorli d’uovo. Come prepararlo? Cominciando dalla base, bisogna mettere i savoiardi in un mixer, polverizzarli e aggiungere il burro fuso. Poi arriva il momento di aggiungere il caffè e di foderare uno stampino con della carta forno. Il mix andrà collocato al suo interno, e lo stampo andrà poi messo in frigo per almeno 30 minuti. Per preparare la crema è necessario mettere un po’ di gelatina in un pentolino con un fondo di acqua fredda, per poi aggiungere lo zucchero e far bollire il tutto fino a 115 gradi. A questo punto è possibile montare i tuorli, scaldare la panna e aggiungere la gelatina. Infine, basta aggiungere il formaggio al tutto, e poi versare il composto sulla base fredda. Sopra andranno collocati la crema di caffè e i savoiardi, per poi ricoprire il tutto con la polvere di cacao.

Come conservare il dolce?

Se non riuscite a finire tutta la cheesecake tiramisù, sappiate che potrete comunque conservare in frigo ciò che è rimasto: il dolce può durare tranquillamente dai tre ai quattro giorni in frigorifero e può anche essere congelato.